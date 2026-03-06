Mira un crucifijo cuando no quieras amar a un enemigo

Cada vez que fijamos nuestra mirada en Jesús colgado en un crucifijo, podemos recordar cuánto amor y paciencia tuvo por aquellos que lo mataron

Cada vez que vemos un crucifijo deberíamos pensar en que Jesús nos pide amar al enemigo. En teoría, es fácil "amar a tus enemigos", pero cuando se trata de poner nuestra fe en práctica, es otra cosa muy distinta.

Los "enemigos" pueden abarcar una amplia variedad de personas con las que nos encontramos a diario. Podría ser la persona que nos corta el paso en la autopista o que nos da un pulgar hacia abajo en las redes sociales.

Incluso podrían ser famosos o figuras políticas con los que no estamos de acuerdo, personas que se encuentran en el extremo opuesto del espectro político.

En muchos de estos casos, simplemente no nos vemos capaces de amar a esa otra persona. Son nuestros enemigos y, en secreto, quizá deseemos que pierdan su influencia y su poder de golpe.

Sin embargo, Jesús nos ha desafiado a amarlos y a perdonarlos activamente por cualquier mal que hagan.

Mira al crucifijo

San Elredo sugiere en su Espejo del amor que dirijamos nuestra mirada hacia Jesús y su Pasión y aprendamos de él:

"La perfección del amor fraternal reside en el amor a los enemigos. No podemos encontrar mayor inspiración para ello que el recuerdo agradecido de la maravillosa paciencia de Cristo. Él, que es más hermoso que todos los hijos de los hombres, ofreció su hermoso rostro para que los pecadores lo escupieran; permitió que aquellos ojos que gobiernan el universo fueran vendados por hombres malvados; desnudó su espalda para recibir los azotes; sometió esa cabeza que infunde terror en los principados y potestades a la agudeza de las espinas; se entregó para ser burlado y vilipendiado, y al final soportó la cruz, los clavos, la lanza, el hiel, el vinagre, permaneciendo siempre gentil, manso y lleno de paz".

Va más allá en su reflexión y nos exhorta a mirar a Jesús y cómo incluso puso excusas a sus enemigos:

"No bastaba con rezar por ellos: también quería disculparlos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Son grandes pecadores, sí, pero tienen poco juicio; por eso, Padre, perdónalos. Me están clavando en la cruz, pero no saben a quién están clavando en la cruz: si lo hubieran sabido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria; por eso, Padre, perdónalos. Creen que es un transgresor de la ley, un impostor que dice ser Dios, un seductor del pueblo. He ocultado mi rostro de ellos, y no reconocen mi gloria; por eso, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen".

Fijar la mirada en el Salvador

San Elredo concluye escribiendo: "Si [un alma] desea evitar que este fuego del amor divino se enfríe a causa de las heridas recibidas, que mantenga los ojos de su alma siempre fijos en la serena paciencia de su amado Señor y Salvador".

Jesús nos dio el ejemplo supremo de amar a nuestros enemigos, incluso a aquellos que nos hacen daño físico. Él nos muestra el camino a seguir, desafiándonos a no odiar a nuestros enemigos, sino a amarlos e incluso a disculparlos.

Esto no significa que debamos apoyar las malas acciones de nuestros enemigos, sino que debemos ser amables y compasivos con ellos. Debemos desear que se salven y que algún día entren por las puertas del Cielo.