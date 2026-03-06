Londres tendrá número récord de adultos bautizados en Pascua

<em>Las arquidiócesis londinenses de Westminster y Southwark anunciaron a finales de febrero un número récord de adultos que solicitaron unirse a la Iglesia católica durante la Pascua. Este aumento, que afecta a todas las generaciones, refleja el celo misionero de las parroquias británicas</em>

En Inglaterra, dos importantes arquidiócesis católicas que abarcan la mayor parte de Londres anunciaron cifras récord a finales de febrero: en la Diócesis de Westminster, casi 800 adultos de más de 100 parroquias serán recibidos en la Iglesia Católica para la Pascua de 2026. Este grupo es el cuarto más grande desde 1993, cuando comenzaron los registros diocesanos, lo que representa un aumento del 60 % en comparación con 2015. En la Arquidiócesis de Southwark, que abarca una vasta área geográfica que incluye el sur de Londres y Kent, 590 adultos serán bautizados, la cifra más alta desde 2011. Un año excepcional, por lo tanto.

Estas cifras también revelan un notable rejuvenecimiento: la mitad de los nuevos conversos tienen menos de 35 años, y el 20% tiene entre 18 y 25. Pero todas las generaciones están representadas: el catecúmeno de mayor edad tiene 81 años. "Nunca es demasiado tarde para abrazar la fe católica", subraya la arquidiócesis.

Conmovidos por la “belleza” y la “contemplación” de la liturgia

El rito litúrgico concierne tanto a los ya bautizados en otras denominaciones cristianas, que buscan la plena comunión con la Iglesia, como a los catecúmenos no bautizados. En Pascua, recibirán el bautismo, la confirmación y la Eucaristía en sus comunidades parroquiales. "La inscripción de los nombres en la catedral es una señal contundente del camino que han emprendido", recordó el arzobispo Richard Moth, nuevo arzobispo de Westminster.

"Toda la Iglesia se alegra por la decisión que toman hoy y reza por ustedes"

Los testimonios recopilados ilustran la diversidad de estos recorridos. Nathan, de Kent, declaró al National Catholic Register que se sintió profundamente conmovido por la belleza y solemnidad de la Misa, el poder del Rosario y la adoración eucarística.

Habló de "la autoridad y la unidad de la Iglesia" y de su relación con la Virgen María: "Creo que María me guía hacia la Iglesia fundada por su Hijo". Vonan, también de Kent, destacó la riqueza de la vida sacramental y el descubrimiento de la Palabra de Dios a través del catecismo: "Es un privilegio estar acompañado en este camino".

Una dinámica misionera que atrae a los jóvenes

La arquidiócesis atribuye este impulso al compromiso de las parroquias y a la labor de la Agencia para la Evangelización y la Catequesis , que apoya a catequistas y voluntarios. "Lo que más nos conmueve es escuchar testimonios personales de fe y conversión", declaró Mark Nash, director de la agencia, al National Catholic Register . "Algunos llevan décadas en este camino, otros experimentan un encuentro repentino con Dios. Es verdaderamente obra del Espíritu Santo".

Informes recientes destacan un creciente interés por la espiritualidad entre los jóvenes, en particular entre la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012). Estos mismos jóvenes utilizan herramientas digitales para compartir su fe en línea. Esta tendencia podría anunciar una renovación duradera del catolicismo británico.