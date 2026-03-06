La mujer en la mirada de las cuatro Doctoras de la Iglesia

Cuatro grandes referentes femeninos que permiten descubrir el genio femenino a través de cuatro dimensiones de la mujer: fuerza, verdad, libertad y voluntad

La historia de la Iglesia está marcada por mujeres que, desde la oración, la inteligencia y la valentía, han dejado una huella profunda en la vida cristiana. Entre ellas se encuentran cuatro santas reconocidas como Doctoras de la Iglesia, cuyas enseñanzas siguen iluminando la fe de millones de personas.

Su fortaleza, su confianza en Dios y su decisión de seguirle han permitido que hoy podamos conocer ese gran amor que dio frutos. A través de sus escritos se han convertido en verdaderas madres espirituales, guiándonos hacia una relación más profunda con Cristo.

Santa Hildegarda de Bingen: la mujer como fuerza

Santa Hildegarda fue una gran mujer que recibió su conocimiento a través de la gracia de Dios, como ella misma admite en sus obras. Fue una mística, botánica y científica que no solo destacó en su tiempo por su sabiduría, sino que ese mismo conocimiento la llevó a recibir el título de Doctora de la Iglesia. Durante su vida también fue consejera de papas y reyes.

Para Hildegarda, la mujer forma parte esencial del orden de la creación porque participa de la fuerza vital que Dios ha puesto en el mundo, a la que ella llama viriditas. Este término, que significa “verdor” o “vitalidad”, representa la energía divina que hace crecer la vida.

Dentro de esta visión, la capacidad femenina de concebir y dar vida refleja de manera particular esa viriditas, ya que el cuerpo de la mujer se convierte en un lugar donde la vida puede florecer. Para Hildegarda, esta fertilidad no es solo biológica, sino también simbólica: muestra cómo la creación entera está llena de la vitalidad de Dios.

Por ello, en sus escritos teológicos y médicos, como Scivias y Causae et Curae, la mujer aparece como parte fundamental del equilibrio de la creación, ya que su capacidad de generar vida manifiesta esa fuerza de renovación y crecimiento que Hildegarda veía presente en toda la naturaleza.

Santa Catalina de Siena: la mujer como voz de la verdad

Santa Catalina fue una mística y terciaria dominica del siglo XIV conocida por su profunda vida de oración y su valentía para hablar con claridad dentro de la Iglesia. A pesar de no tener formación académica formal, sus cartas y su obra El Diálogo revelan una gran profundidad teológica.

“Del conocimiento de ti misma nace tu humildad, cuando descubres que no te debes la existencia a ti misma, sino que tu ser proviene de mí, que os he querido antes que existieseis (...)”.

En este fragmento, Catalina -a través de la revelación recibida- nos permite entender más sobre el rol de la mujer. Es un párrafo muy sencillo, pero si lo desmenuzamos, al leer “no te debes la existencia a ti misma”, Catalina reconoce que su ser viene de Dios. No tiene nada que demostrar al mundo; solo tiene que ser fiel a Quien la creó.

Ante esto se entrelaza con otro término del que hablaba continuamente: la “virilidad”. Con esta palabra no hacía alusión al hombre, sino a una fortaleza que no se quiebra. Catalina enseña que el amor no son solo sentimientos bonitos. Dios le dice:

“Sufrid, pues, virilmente, si es que queréis demostrarme vuestro amor.”

Para Catalina, la fuerza de la mujer se demuestra en la capacidad de sostener el dolor por un bien mayor. Y esa fuerza solo se obtiene al dejar de lado el propio yo para reconocerse, ante todo, hija de Dios.

Santa Teresa de Ávila: la mujer como maestra de libertad

Siempre vemos representaciones de Santa Teresa con una pluma en la mano mirando al cielo. Lo que vemos en esas pinturas es un pequeño reflejo de lo que realmente fue. Reconocida como la primera mujer Doctora de la Iglesia, fue una mujer que, movida por un gran deseo de amor a Dios, entró al convento, se formó y descubrió su propia identidad contemplando la imagen de Jesucristo.

Teresa escribió gran parte de su vida, dejándonos enseñanzas muy profundas. Una de ellas, especialmente interesante al hablar sobre la mujer, es su reflexión sobre la libertad y cómo ésta nace cuando hay unión con Dios.

En El Libro de la Vida describe cómo el alma que experimenta profundamente a Dios comienza a sentir “el cautiverio que traemos con los cuerpos” y desea la libertad que solo Él puede dar. Esta libertad interior permite entregarse totalmente a Dios, como expresa Teresa: “Aquí está mi vida, aquí está mi honra y mi voluntad; todo os lo he dado.” Con esta actitud de entrega y valentía, Teresa se convierte en un modelo femenino de fortaleza espiritual y fidelidad a Dios.

Así también, en ese mismo libro llega a mencionar:

“Mujeres eran otras y han hecho cosas heroicas por amor de Vos (...)”

Con estas palabras reconoce la gran capacidad de las mujeres para realizar grandes obras, recordando a sus antecesoras y señalando también la capacidad de las futuras, especialmente cuando sus vidas están encaminadas hacia Dios.

Santa Teresa de Lisieux: la mujer como voluntad firme

Santa Teresita es reconocida como la Doctora de la Iglesia más joven. Sin embargo, su edad no debe engañarnos, pues sus textos, aunque sencillos, contienen una gran profundidad espiritual.

Desde pequeña demostró una inteligencia notable y un carácter fuerte. Aunque comúnmente se la describe por su gran ternura, también era una mujer muy aguerrida. Así lo menciona su madre, Santa Zélie Martin, en una carta dirigida a su hija Paulina:

“Para la huronita [Thérèse] no sabemos muy bien cómo quedará; es tan pequeña, tan mareada. Tiene una inteligencia superior a Céline, pero mucho menos tierna, y sobre todo tiene una terquedad casi invencible; cuando ella dice 'no', nada puede hacerla ceder. La meteríamos en el sótano por un día y dormiría allí antes que decir 'sí'. Tiene, sin embargo, un corazón de oro; es muy cariñosa y muy franca.”