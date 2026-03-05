Aleteia
(VIDEO) Antes de ser agustino, quiso ser salesiano…

Guillermo Arévalo - publicado el 05/03/26
El Pontífice estadounidense reveló que, cuando era niño, consideró ingresar a la familia espiritual de san Juan Bosco antes de optar por la vocación Agustina

Durante una reciente visita a una parroquia salesiana en Roma, el Papa León XIV, compartió un detalle poco conocido de su vida: cuando era joven consideró ingresar con los Salesianos de Don Bosco, antes de finalmente discernir su vocación dentro de la Orden de San Agustín. Su testimonio, sencillo y cercano, abre una ventana para reflexionar sobre el camino de la vocación y la libertad del corazón cristiano.

Don Boscopapa leon xivsan agustínvideo
