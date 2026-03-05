¿Quieres descansar lo suficiente? 4 verdades del cansancio

Respira lenta y profundamente y deja que estas verdades traigan paz a tu corazón para lograr descansar lo suficiente y de manera correcta. Aquí una guía ante el cansancio

Una de las frases más famosas de san Agustín habla de la falta de descanso: los corazones "inquietos" solo pueden descansar cuando descansan en Dios. En su latín original utiliza una palabra que es la base de nuestra palabra "tranquilo". El Papa León, siempre citando a Agustín, habló recientemente sobre esta frase y nos recordó (y aseguró) que, sí, algún día tendremos descanso. Suficiente descanso. Buen descanso.

"La fe nos dice: sí, descansaremos", dijo. "No estaremos inactivos, sino que entraremos en el reposo de Dios, que es paz y alegría". Hablaba del triunfo de la Resurrección, pero también nos aseguraba que, al encontrar el descanso en Dios que encontró Agustín, podemos empezar a experimentar ese reposo ya en la tierra. Muchos de nosotros nos sentimos constantemente cansados. El descanso es algo que afecta no solo a nuestro cuerpo, sino también a nuestra psique y a nuestra alma.

¿Qué te está cansando?

A veces estamos cansados simplemente porque no dedicamos suficientes horas a la actividad curativa del sueño. O puede que haya varios problemas hormonales, alimenticios y de forma física. Además, debemos considerar si estamos realizando "actividades relajantes" que, en cambio, nos hacen sentir cansados.

¡Desplazarse sin pensar por las redes sociales es lo primero de la lista! Una o dos horas de ejercicio físico, como caminar o hacer senderismo, o de "esfuerzo espiritual", como ser voluntario en un comedor social o en tu parroquia, te harán sentir más descansado que cinco horas desplazándote por las redes sociales. También es útil hacer balance de nuestros fundamentos espirituales.

¿Reconocemos siquiera la necesidad y las bondades del descanso? Una mirada al Catecismo sobre "Santificarás el día del Señor" puede ser un gran recordatorio. Otra ayuda puede ser un autoexamen sobre la aceptación de mis limitaciones y la realidad de que solo soy humano. ¿Espero más de mí mismo de lo que es humano? Es muy relajante hacer lo que podemos y estar en paz con ello.

Cuatro verdades en las que descansar. Deja que traigan descanso a tu corazón.

1 La paternidad (bondad) de Dios

Dice que el plan de Dios es "pura bondad"... El pecado del Edén consistió en dudar de las buenas intenciones de Dios hacia nosotros. Satanás convenció a nuestros primeros padres de que Dios podría estar realmente ahí para restringirnos y limitarnos. En cambio, la verdad de Dios es que él es nuestro Padre y su voluntad para con nosotros es siempre, siempre, para nuestro bien.

Esta verdad es tan simple que tenemos que pedir al Espíritu Santo que la haga realmente arraigar en nuestros corazones. Podemos escuchar "Dios quiere lo mejor para ti" un millón de veces y nunca creerlo realmente. Sin embargo, una vez que se convierte en una certeza, es una fuente de descanso.

Cuando te sientas abrumado por tu realidad, sea cual sea, detente y descansa intencionadamente en la bondad y la paternidad de Dios. Descanso en la paternidad de Dios. Descanso en ti, mi Padre, mi Dios bueno y amoroso.

2 Que Dios es inmutable

Tomás de Aquino explicó ocho atributos básicos de Dios, y uno de ellos es que Él es inmutable. Eso significa que Él no cambia ni evoluciona. No tiene cambios de humor ni se cansa de lidiar con las situaciones. Él simplemente es. Esta es una verdad en la que podemos descansar.

A veces, cuando nos sentimos realmente deprimidos, podemos imaginar inconscientemente que Dios también se siente así. Pero eso nunca es así. En cambio, imagina cuánto te amaba y se deleitaba en ti cuando eras un bebé pequeño, o cuando te creó en el vientre de tu madre, o cuando estabas en un momento de especial crecimiento espiritual. Eso es exactamente lo que siente por ti ahora mismo, ¡incluso si estás en medio del pecado o de una prueba!

3 Que la Escritura está "viva"

Cuando la vida se nos hace agotadora, a menudo nos encontramos con que no hay nadie con quien hablar, nadie que pueda compartir verdaderamente nuestras cargas y ayudarnos a aligerarlas.

Aunque necesitamos absolutamente a nuestros amigos, a nuestra familia y al apoyo humano, a menudo no sabemos pedir la ayuda que Dios nos ofrece... y nos la ofrece en la Escritura.

Hay una conversación esperando a suceder, una conversación bidireccional sobre lo que estás enfrentando en este momento, y todo lo que tienes que hacer es abrir tu Biblia. Tómate un segundo para reflexionar sobre estas palabras de Dei Verbum, y presta especial atención a las que hemos resaltado en negrita.

4 Esperanza

Después del jubileo, seguramente todos hemos dedicado algún tiempo a pensar en la esperanza. Pero no olvides que la esperanza nos ayuda a descansar.

Si las luchas te han agotado y desgastado, pregúntate: ¿Cómo está mi esperanza? ¿Estás convencido de que Cristo es fiel a sus promesas? (Hebreos 10,23) ¿De que completará la buena obra que ha comenzado? (Filipenses 1,6) ¿Que desea darte su reino? (Lucas 12,32)