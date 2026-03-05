Monjas mártires asesinadas en Yemen son fuente de esperanza

4 monjas mártires misioneras de la caridad fueron asesinadas en 2016, víctimas de un atentado terrorista, y fueron instrumentos de paz en la región del Golfo

El 4 de marzo se cumple el décimo aniversario de la muerte de cuatro misioneras de la caridad, monjas mártires que fueron asesinadas en un atentado terrorista en una residencia de ancianos en Yemen.

En ese momento, el Papa Francisco lamentó su muerte y los presentó como mártires:

"Estos son los mártires de hoy", exclamó. "No aparecen en las portadas de los periódicos ni son noticia. Estas personas son víctimas del ataque de quienes las mataron y también de la indiferencia, de esta globalización de la indiferencia… Que la Madre Teresa acompañe a sus hijas mártires de la caridad en el cielo e interceda por la paz y el respeto sagrado por la vida humana".

Para recordar su sacrificio, el obispo Paolo Martinelli, vicario apostólico de Arabia Meridional, presidirá una Misa en la catedral de San José en Abu Dabi.

En un comunicado de prensa sobre el evento, el obispo Martinelli explicó lo oportuno que es el testimonio de estas hermanas en el clima actual:

"Celebrar este aniversario en un momento en que toda la región del Golfo está atravesando un grave conflicto es motivo de esperanza. Las Hermanas Misioneras de la Caridad dieron su vida y algunas de ellas siguen presentes hoy en Yemen, sirviendo a los más pobres sin distinción, dando testimonio de la caridad de Cristo que supera todas las barreras. Mirándolas, nos sentimos animados a ser, en esta tierra, constructores de paz".

Oración final

Según la escritora Sarah Robsdottir, las hermanas rezaron la siguiente oración antes de ser asesinadas:

"Señor, enséñame a ser generosa. Enséñame a servirte como tú mereces; a dar sin contar el costo, a luchar sin prestar atención a las heridas, a trabajar sin buscar descanso, a esforzarme sin pedir recompensa".

Es una hermosa oración que refleja la necesidad de que todos los cristianos sean generosos y no cuenten el costo, incluso ante la violencia o la amenaza de violencia.