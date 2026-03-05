Líbano, Tierra Santa… Los cristianos se enfrentan una vez más a una escalada de violencia

A medida que la violencia se intensifica en Oriente Medio, las comunidades cristianas locales sufren las consecuencias de la guerra: desplazamientos masivos, albergues saturados y ansiedad por el futuro de sus hijos. Mientras tanto, las organizaciones humanitarias internacionales se movilizan para brindar socorro, atención médica y apoyo espiritual, mientras que las peregrinaciones y los vuelos siguen interrumpidos

Oriente Medio ha entrado en una nueva fase de tensiones desde los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel en Irán el 28 de febrero. En el Líbano y en Tierra Santa, esta escalada está agravando una situación ya frágil en varios aspectos, creando dificultades para las comunidades cristianas, tanto locales como internacionales.

En el Líbano, donde los cristianos representan aproximadamente el 40% de la población, la mayoría católicos maronitas, las consecuencias son inmediatas. El embajador libanés en Francia, Rabih Chaer, declaró en France Culture que 65.000 personas han sido desplazadas, citando las últimas cifras del Ministerio libanés de Asuntos Sociales.

Según Cáritas Líbano, 56 aldeas han sido evacuadas y se han registrado 221 ataques aéreos en zonas como Baalbek-Hermel, el valle de la Bekaa, Nabatiyeh, Sidón y Tiro. La evacuación de las poblaciones del sur del Líbano, especialmente afectadas por el intercambio de disparos entre Hezbolá e Israel, ha provocado una afluencia de personas hacia el norte y Beirut, desbordando los refugios existentes: de los 191 abiertos, 114 ya están llenos. Ante esta situación caótica, Cáritas Líbano ha declarado el estado de emergencia, ha activado su unidad de respuesta a emergencias y planea abrir 325 refugios adicionales.

Las iglesias locales desempeñan un papel fundamental. En Tiro, en el sur del Líbano, el obispo greco-melquita Georges Iskandar explicó a Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) que los edificios de las iglesias ya se están utilizando como refugios. "La gente está agotada, teme por sus hijos y su futuro", enfatizó, reiterando la urgente necesidad de seguridad, educación y condiciones de vida dignas. Según ACN, aproximadamente 800 familias cristianas de su diócesis podrían necesitar ayuda pronto si la situación continúa deteriorándose.

Un misil lanzado desde Irán es interceptado por los sistemas de defensa aérea israelíes sobre Jerusalén, el 28 de febrero de 2026. AHMAD GHARABLI / AFP

Por su parte, la Obra de Oriente, que lleva más de 170 años apoyando a los cristianos en Oriente Medio, está movilizando sus redes de hospitales, clínicas, escuelas y servicios sociales para apoyar a todas las poblaciones vulnerables, independientemente de su religión. En un comunicado emitido el 2 de marzo, la organización reiteró la necesidad de un compromiso internacional con la paz y la protección de la población civil, destacando la importancia central del apoyo material y espiritual en un contexto de ansiedad e incertidumbre. "En toda la región, la ayuda material se acompaña de un apoyo espiritual esencial en un contexto de ansiedad, incertidumbre y temor por el futuro", declaró la organización.

Consternación, incertidumbre, ira: Vincent Gelot, director nacional para Líbano y Siria de L'Œuvre d'Orient, no se anda con rodeos. "El nivel de violencia es muy alto, con una decena de muertos y el desplazamiento forzado de miles de personas desde el sur", confirmó a Aleteia. Entre los lugares afectados por estos desplazamientos de población se encuentra la aldea de Qana, antaño predominantemente cristiana y con una importante historia bíblica.

"Cristo pasó por aquí de camino a Tiro y Sidón, que aparecen en los Evangelios. Es un lugar de cristiandad antigua, pisado por Cristo y sus apóstoles, cuyo éxodo debería interpelar y conmover los corazones de los cristianos de todo el mundo". Otras aldeas, como Alma el-Chaab, predominantemente cristiana, se niegan a ser evacuadas: 200 cristianos y sus sacerdotes se niegan a marcharse.

Con su equipo y los colaboradores de L'Œuvre d'Orient, Vincent Gelot afirma sentirse como si estuviera "reviviendo el escenario del otoño de 2024, pero a una escala mucho mayor". "Los libaneses, cristianos o no, están agotados. Estamos saliendo de seis años de crisis, y no tiene fin".

Incertidumbre en Tierra Santa

En Tierra Santa, el nivel de alerta se mantiene en su nivel más alto a pesar de la disminución de los lanzamientos de misiles desde Irán. El ejército israelí se mantiene cauteloso, afirmando que Irán aún posee la capacidad de lanzar misiles balísticos. El estado de emergencia está en vigor, obligando al cierre de todos los negocios no esenciales. Las parroquias han suspendido sus actividades.

"La situación es más difícil que durante la Guerra de los Doce Días en junio. Jerusalén es atacada con mucha más frecuencia, incluso si los ataques son interceptados", declaró a Aleteia Francia Pierre Lecaulle, director nacional para Tierra Santa de L'Œuvre d'Orient, actualmente en Jerusalén. En la Ciudad Santa, los cristianos, al igual que el resto de la población, se refugian en cuanto se da la alerta.

La situación es más compleja en Palestina, donde no existen tales estructuras de protección. Han caído escombros en las ciudades de Taybeh , Belén y Beit Sahour, sin causar heridos hasta el momento. Pero la situación más preocupante afecta a los cristianos del norte de Galilea, en la frontera con el Líbano, quienes se encuentran muy mal protegidos ante la amenaza de cohetes y otros misiles balísticos.

"La región de Haifa, en particular, está recibiendo fuego tanto de Irán como del Líbano. Las aldeas aún no han sido evacuadas, según varios sacerdotes con los que estamos en contacto, y los habitantes no tienen tiempo de refugiarse", continúa Pierre Lecaulle. Algunos sacerdotes han celebrado sus misas en solitario, "por videoconferencia", para que los cristianos de esta región permanezcan resguardados. "Los cristianos están de buen ánimo, pero cansados. Realmente no vemos la luz al final del túnel, a pesar de que todos esperaban esta guerra", añade Pierre Lecaulle.

"A pesar de la angustia y la incertidumbre de los días venideros, los cristianos de Oriente, así como quienes los acompañan y los apoyan, quieren aferrarse a lo que los ha mantenido en pie a lo largo de los siglos: la esperanza".

Desde el Líbano, Hezbolá continúa ejerciendo presión a pesar de las represalias israelíes y de la decisión del Consejo de Ministros de prohibirle cualquier actividad militar. Varios espacios aéreos de la región han sido cerrados temporal o parcialmente por razones de seguridad, lo que ha provocado cancelaciones y suspensiones generalizadas de vuelos comerciales. Muchas aerolíneas internacionales han suspendido sus vuelos hacia y desde Israel, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita hasta principios de la próxima semana, según sus operadores.

El futuro incierto de las peregrinaciones

En Tierra Santa, donde las peregrinaciones finalmente se recuperaban tras el colapso casi total tras los atentados del 7 de octubre, los organizadores proceden con cautela. La agencia Terres de la Bible no tiene grupos presentes actualmente; las últimas salidas tuvieron lugar en enero y febrero, y la próxima está programada para el 7 de abril. Actualmente, la agencia se inclina por un escenario realista, en el que la capacidad de represalia de Irán disminuye, se limitan las represalias contra Israel y se permite una reapertura gradual del tráfico aéreo en un plazo de tres semanas. "Lo que está en juego es principalmente el transporte aéreo: dependemos de las aerolíneas", explica Anthony Giroud, responsable de peregrinaciones, y señala que "los clientes, incluso estresados, mantienen la calma".

En Ictus Voyages, que reanudó sus peregrinaciones en noviembre pasado, unos diez grupos se verán afectados en las próximas semanas. La agencia indica que monitorea la situación diariamente con sus socios locales y sigue las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. "No todos los vuelos están suspendidos; depende de las aerolíneas y los destinos. En el caso de Israel, no hay interrupciones duraderas en este momento", especifica la agencia. Por lo tanto, aún no se han confirmado cancelaciones, aunque la situación sigue siendo inestable.

A pesar de la angustia y la incertidumbre de los próximos días, los cristianos de Oriente, así como quienes los acompañan y apoyan, desean aferrarse a lo que los ha sostenido desde tiempos inmemoriales: la esperanza. "Esta no flaquea a pesar de la dura prueba", asegura Pierre Lecaulle.