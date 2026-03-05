 ¿La perfección tecnológica nos esta haciendo menos humanos?

<em>El posthumanismo refleja el intento del humano por convertirse en un superhombre, ¿hacia dónde lleva eso a la humanidad? Quo Vadis humanitas, nos hace reflexionar</em>

En los últimos años, el humano ha trazado una búsqueda de perfección hacia una "mejora" ilimitada para el ser humano, con el fin de utilizar a su favor la ciencia y la tecnología, dando paso al transhumanismo y al posthumanismo, el cual paradójicamente nos ha comenzado a despojar de lo que nos hace verdaderamente humanos (la vulnerabilidad, el don, la relación) como lo menciona la Comisión Teológica Internacional.

E documento Quo Vadis humanitas describe cómo perseguir el "sueño" de sustituir al ser humano va produciendo una pérdida de nuestra verdadera identidad. El peso creciente que se le da a la Inteligencia Artificial desdibuja la frontera entre el hombre y la tecnología, planteando una existencia donde lo biológico es secundario o prescindible.

El posthumanismo y la pérdida de la identidad

Como parte de este fenómeno, el cuerpo humano es visto como un tipo de "hardware", el cual debe ser actualizado como si éste fuera una máquina, lo cual está reemplazando los límites humanos; y, a su vez, lo despersonaliza, corriendo algunos riesgos al querer fusionarse con la tecnología para alcanzar una versión mejorada y casi perfecta, es decir, un superhombre.

1 Perder la noción de "don"

La antropología cristiana ve la vida y el cuerpo como un regalo recibido. El posthumanismo ve el cuerpo como una "máquina defectuosa" que debe ser rediseñada a voluntad, lo que anula la gratitud y la aceptación de la propia fragilidad.

2 La ilusión de la autosuficiencia

El intento de crear un "híbrido" hombre-máquina busca una autonomía total que ignora que la identidad humana se construye en la relación con los demás y con Dios, no en la potencia del procesamiento de datos o la durabilidad mecánica.

¿Qué podemos hacer para vivir humanamente?

La Comisión Teológica Internacional, compartió algunas propuestas que podemos poner en práctica para contrarrestar el peso de la deshumanización y no perder nuestra esencia como hijos de Dios.

1 La vida como vocación

Los teólogos, dan como propuesta antropológica y cultural del cristianismo una concepción de la vida como vocación,

"Hace posible un modo humano de habitar el tiempo y el espacio y de concebir las relaciones intersubjetivas, convirtiéndose también en un juicio profético sobre los aspectos más inquietantes que no podemos dejar de reconocer en el transhumanismo y el posthumanismo". (159)

2 La aceptación del límite

La finitud no es un error de diseño, sino el espacio donde ocurre el encuentro con Dios y con los demás. Como humanos, tenemos limitaciones, sin embargo, no se trata de superarlas con IA o con la ciencia y la tecnología, sino más bien reconocer nuestras limitaciones como humanos.

"La vía adecuada para trascender los límites de la experiencia humana, mediante la divinización (teosis), es posible solo a través de Dios".

3 Somos un don hecho a imagen de Dios

Nuestra dignidad no depende de nuestras capacidades (músculos o chips), sino de nuestra condición de hijos. Frente al rechazo del envejecimiento, así como la degradación de la persona.

El documento hace un recordatorio importante: "Todo ser humano es llamado a recibirse a sí mismo como un don, a compartir el don de la diferencia, a hacerse don para los demás, a reconocer la trascendencia del don como divino". (160)