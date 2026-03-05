El gol espiritual de Rodrygo Goes, jugador del Real Madrid

Hay goles que entran por la escuadra y levantan estadios enteros. Y hay otros que no salen en ningún resumen deportivo, pero atraviesan el corazón de quien escucha y cambian su destino para siempre...

Rodrygo Goes, jugador del Real Madrid, uno de los equipos más seguidos del planeta, ha marcado un gol invisible. No con el pie; con la fe.

Rodry, llegó muy joven desde el Santos al Real Madrid y pronto firmó noches decisivas en Champions. Ha convivido con la presión y con pequeñas lesiones que frenaron su ritmo, pero ahora le ha tocado el golpe más duro: una rotura de cruzado que parte la temporada y aleja sueños de la magnitud de un Mundial.

Miles de niños que apenas levantan un palmo del suelo sueñan con ser como él. Repiten su nombre, imitan sus celebraciones, desean sus noches de gloria. Y de pronto, ese ídolo cae. Una temporada que se rompe. Un Mundial que se aleja.

En ese momento, en el que el mundo espera rabia, frustración y lamento, lo que sale de su boca es confianza. Confianza en que no manda el azar. Confianza en que no todo depende del ligamento roto. Confianza en que el Señor sigue escribiendo la historia.

En sus redes sociales, compartió:

"Incluso sin entender, confío… tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo… No sé si merezco esto, pero ¿de qué puedo quejarme? ¿Cuántas cosas maravillosas he vivido que tampoco merecía?... Gracias a todos por sus oraciones, mensajes y cariño… Creo que aún tengo muchas cosas increíbles por vivir… es solo un hasta pronto… Dios sigue en el control de todo”.

Eso, en un futbolista del Real Madrid, no es un detalle menor. Porque lo que diga un jugador de ese vestuario no lo escuchan solo los periodistas. Lo escuchan niños, adolescentes, padres, gente que sufre en silencio. Lo escuchan corazones que quizá nunca abrirían el Evangelio, pero sí leen una declaración tras una lesión.

Puede que esta temporada metiera muchos más goles. Puede. Puede que levantara más títulos, que sumara más portadas. Pero con esta lesión ha hecho algo que no siempre se consigue ni con cien tantos en Champions: ha recordado públicamente que la vida no es nuestra, que el control no es nuestro, que la confianza no se negocia cuando duele.

Y ahí es donde todo cambia de escala, pasamos a otra liga.

Porque cuando un referente mundial dice que se fía de Dios en medio de la adversidad, no está dando una frase bonita. Está sembrando eternidad. Está abriendo una rendija por la que puede entrar la gracia en almas que estaban distraídas, enfadadas o perdidas.

Quizá algún día, cuando Rodrygo entre en el Cielo, entienda por qué el Señor permitió esa rotura de cruzado. Quizá vea el rostro de jóvenes que, gracias a sus palabras, volvieron a rezar. O dejaron de rebelarse. O aceptaron su propia cruz sin desesperar. Y comprenderá que sí, que en esta vida habría marcado muchos más goles… pero que con esa lesión marcó otros tantos que cuentan para siempre.

Porque un Mundial dura un verano.

La eternidad es para siempre.