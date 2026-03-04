(VIDEO) ¿Cómo aprendió Jesús a orar?

Ayudo a sembrar esperanza
Si Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿necesitó aprender a orar? El Youcat explica que sí: aprendió en su familia y en la sinagoga, como todo niño de Israel. Sin embargo, su diálogo con Dios brotaba de una filiación única. En ese equilibrio entre aprendizaje humano y comunión divina, se ilumina también nuestro propio camino espiritual.
El Padre Daniel Trujillo explica más sobre este tema.