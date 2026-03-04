Aleteia
(VIDEO) ¿Cómo aprendió Jesús a orar?

Guillermo Arévalo - publicado el 04/03/26
Creció como cualquier niño judío, pero su relación con el Padre revelaba una intimidad única que transformó para siempre nuestra manera de rezar

Si Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿necesitó aprender a orar? El Youcat explica que sí: aprendió en su familia y en la sinagoga, como todo niño de Israel. Sin embargo, su diálogo con Dios brotaba de una filiación única. En ese equilibrio entre aprendizaje humano y comunión divina, se ilumina también nuestro propio camino espiritual.

El Padre Daniel Trujillo explica más sobre este tema.

Tags:
catecismoJesúsjóvenesoraciónvideo
