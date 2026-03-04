San José, el hombre de marzo, es nuestro modelo en Cuaresma

Así como María santísima nos enseña cómo vivir el Adviento, san José es el hombre de marzo, un símbolo y un compañero para la Cuaresma

CUARESMA 2026

En la tradición de la Iglesia, marzo está dedicado a san José; y en el calendario litúrgico, la Cuaresma cae principalmente en marzo. Eso hace que José sea nuestro líder cuaresmal cada año. Tiene mucho sentido. Él es un líder cuaresmal de la misma manera que la Santísima Virgen es la "Mujer del Adviento".

María nos muestra cómo recibir a Cristo en Adviento

El Adviento trata sobre la receptividad, y eso convierte a María en "la Virgen del Adviento", como dijo San Juan Pablo II.

Mientras esperamos la venida de Cristo, la Iglesia nos señala una y otra vez las virtudes marianas, con la Inmaculada Concepción celebrando su impecabilidad el 8 de diciembre, con la (nueva) fiesta de Nuestra Señora de Loreto el 10 de diciembre celebrando el hogar que ella preparó para Jesús, y la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre, celebrando cómo ella preparó el Nuevo Mundo para Cristo en 1531.

María nos muestra cómo preparar un lugar para Jesús en nuestras vidas, tal y como ella lo hizo en el mundo.

Pero si el Adviento trata sobre la "ausencia de Cristo", cuando leemos el anhelo de los profetas por Cristo, la Cuaresma trata sobre la "presencia de Cristo", cuando esperamos con Jesucristo en el desierto, caminamos con él por el Vía Crucis y nos preparamos para su victoria definitiva en Pascua.

San José y Cristo

De la misma manera, san José nos muestra cómo mantener a Cristo en la Cuaresma.

Mientras que el Adviento es la temporada de la receptividad, la Cuaresma es la temporada de la custodia, en la que cuidamos, guardamos y protegemos el gran regalo de Cristo en nuestra vida. Esperamos a Cristo en Adviento, pero esperamos con Cristo en Cuaresma. Cristo ha venido y nos ha pedido que permanezcamos con él hasta el final.

No hay mejor modelo para ello que san José. La fiesta de san José, el 19 de marzo, es la del Esposo de María, cuando celebramos al constructor de Nazaret que tuvo que cambiar su vida porque Jesús había venido al mundo.

Cuando el Evangelio dice: "El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros", el griego dice en realidad que "tabernáculo entre nosotros". En otras palabras, el Verbo entró en la familia de José, vivió en la casa de José y se confió al cuidado de José. En el Antiguo Testamento, David se ofreció a construir una casa para Dios, pero Dios lo rechazó. Sin embargo, José, de la casa de David, construyó un hogar para Jesús, y su propia casa se convirtió en el Santo de los Santos que albergaba al mismo Dios.

Esa es nuestra tarea cuaresmal: ser mejores custodios del don de Cristo, adaptando nuestra casa a sus necesidades.

José, modelo del sacrificio de Cristo

El otro tema central de la Cuaresma es la Pasión de Cristo. Al tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, san José vuelve a ser nuestro modelo. Toda su vida estuvo dedicada al sacrificio, la oración y la entrega, ya que vivió un matrimonio célibe centrado literalmente en Cristo y respondió con obediencia al Señor, que lo llamó una y otra vez.

Pero también fue un modelo de la Pasión en otro sentido, según la Madre Teresa. "¡San José es el ejemplo más maravilloso!", dijo. "Cuando se dio cuenta de que María estaba embarazada, solo tenía que hacer una cosa: acudir al jefe, al sacerdote, y decir: "Mi mujer tiene un hijo, pero no es mío"… La habrían lapidado; esa era la norma". En cambio, según la Madre Teresa, "él decidió: 'Me escaparé'. Y la norma era que… si se escapaba y dejaba a su esposa embarazada, lo apedrearían".

Si eso es lo que José tenía en mente —y tiene sentido—, entonces cada mes de marzo conmemoramos al hombre en la vida de Jesús que fue un modelo por asumir los pecados de sus seres queridos.

San José es el modelo del hombre virtuoso

Por último, san José es el modelo del hombre virtuoso que la Cuaresma nos ayuda a convertirnos.

El Evangelio de Mateo identifica a José como un hombre "justo" o "recto". El Papa Benedicto XVI señaló que el público judío de Mateo habría sabido cómo se define a un "hombre justo", según el Salmo 1.

Dice: "Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados… cuyo deleite es la ley del Señor, y que medita en su ley día y noche". Pensemos en ello como una descripción de san José, un hombre fuerte, silencioso y constante, que no restaba protagonismo a María y Jesús, sino que los complementaba, "como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su temporada".

La carta del Papa Francisco sobre san José celebra a todos aquellos que, como José, son:

"Personas comunes, personas que a menudo pasan desapercibidas. Personas que no aparecen en los titulares de los periódicos y revistas, ni en los últimos programas de televisión, pero que en estos mismos días están dando forma a los acontecimientos decisivos de nuestra historia".