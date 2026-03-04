Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

“¿Quo vadis, humanitas?”: La Comisión Teológica Internacional sobre la revolución digital

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
revolución tecnológica

Puhhha | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 04/03/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El documento "Quo vadis, humanitas?" propone una reflexión de “antropología cristiana” para responder a la crisis de identidad del hombre, debilitado por el maremoto tecnológico

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

¿Cuál es el pensamiento de los teólogos de la Iglesia Católica en la era de la revolución digital? El 4 de marzo de 2026, la Comisión Teológica Internacional publicó, con la aprobación de León XIV, un documento de cincuenta páginas titulado «Quo vadis, humanitas?» —«¿Adónde vas, humanidad?»—, advirtiendo contra la ilusión de un progreso liberado de los límites de la realidad y la naturaleza. Este órgano consultivo de la Santa Sede se opone, en particular, al transhumanismo y al posthumanismo, que sustituyen a Dios en la promesa de inmortalidad y divinización, proponiendo la salvación por medio de Cristo como la respuesta definitiva.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
inteligencia artificialsanta sedetecnología
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día