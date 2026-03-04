Aleteia
“No existe una Iglesia ideal y pura”, explica León XIV

pope-leo-xiv-audience-st.-peters-square-march-3-2026

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 04/03/26
El Papa León profundizó en la Constitución Dogmática Lumen Gentium para explicar a mayor profundidad la dimensión divina de la Iglesia

“No existe una Iglesia ideal y pura, separada de la tierra, sino solo la única Iglesia de Cristo, encarnada en la historia”, afirmó el Papa León XIV durante la audiencia general del 4 de marzo de 2026, celebrada en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles. Continuando con su serie de enseñanzas sobre el legado del Concilio Vaticano II, el pontífice profundizó en el tema de la “Constitución Dogmática Lumen Gentium: La Iglesia, realidad visible y espiritual”.

