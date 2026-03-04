La hiperdisponibilidad emocional en la pareja, ¿es amor?

<em>El celular vibra y es un mensaje de la pareja y dejamos todo. Estar "siempre disponible" se ha convertido casi en sinónimo de amor, compromiso y entrega pero, ¿realmente lo es? </em><br>

Tienes una junta importante de trabajo, una comida con amigos o quizás estás exhausto y quieres un tiempo para descansar, cuando de pronto tu pareja, te llama y te dice que quiere verte a pesar de tus actividades y, aunque entras en conflicto, dejas a un lado tus planes o tu cansancio para estar disponible a esa persona porque "la amas", ¿pero en realidad la hiperdisponibilidad emocional es amor?

Los malabares de la hiperdisponibilidad

Ekateryna Zubal | Shutterstock

Entendamos que la hiperdisponibilidad, es la tendencia a estar constantemente accesibles para la pareja: desde responder mensajes de inmediato, hasta priorizar siempre sus necesidades sobre las propias, cancelar planes, evitar decir “no”, y vivir pendiente del celular o de su estado emocional.

Amor o apego ansioso?

No siempre estamos disponibles por amor; a veces estamos disponibles por miedo. De acuerdo a la Lotería del apego por John Bowlby, existen tres tipos de apero:

El apego seguro, el apego evitativo y finalmente el apego ansioso, el cual se refiere al miedo constante de perder al otro, por lo que la persona hace hasta lo imposible por miedo. Además, las heridas que se esconden detrás de una persona que vive esta hiperdisponibilidad, tienen que ver con el cuidado en la infancia.

De modo que durante la niñez el "afecto que recibieron de los padres inconsistente, condicionado o impredecible", así lo explicó la psicóloga Ema Goberna.

Sin embargo, añadió que, "el sistema emocional aprende que para sostener el vínculo hay que dar más, hay que aguantar más, hay que callar más y hay que necesitar menos. El problema no es amar demasiado, es que te estás relacionando desde el miedo a la pérdida y no desde la seguridad afectiva".

Señales de que estás siempre disponible para tu pareja

1 Responder de inmediato, aunque estés ocupado

Sientes culpa si no contesta en minutos. Vives pendiente de tu celular para no fallarle a la persona.

2 Cancelas tus planes constantemente

Como comidas o eventos familiares, proyectos personales que llegan a pasar a segundo plano porque tu pareja “necesita algo de ti” en ese momento.

3 Te cuesta decir "no"

Aceptas a todo lo que te piden hacer o renunciar para evitar conflictos o molestias, aunque sientas agotamiento en ti.

4 Cambias tus rutinas para adaptarte al tiempo del otro

Tu agenda gira en torno a la disponibilidad de tu pareja, haciendo a un lado aspectos importantes de tu trabajo, de tu salud y de tu tiempo.

5 Ansiedad

Esta sensación de ansiedad puede generarse al no recibir una respuesta inmediata de la otra persona, llevándote a tener pensamientos catastróficos o al intentar poner un límite y tener miedo a que la otra persona se moleste, te deje de hablar o te abandone.

Amar sanamente

Roman Samborskyi | Shutterstock

Si alguno de los puntos anteriores resuenan en las actitudes que tienes dentro de tu relación de pareja, es importante hacerles caso y comprender que se puede amar de manera sana.

La psicóloga Emma Goberna, explicó que "ninguna cantidad de entrega excesiva en tus relaciones adultas va a compensar el amor que necesitaste en la infancia y no recibiste. Ese vacío no se llena complaciendo a otros, sino reconociendo tu herida y aprendiendo a cuidarte de una manera diferente". Sin embargo, añadió que se puede sanar, para amar desde un vínculo sano.

Amar no es desaparecer

No es vivir en alerta permanente ni sostener el teléfono como si fuera una extensión del corazón. El amor no exige disponibilidad absoluta; exige presencia auténtica.