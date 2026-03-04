Aleteia
Guerra en Irán: El cardenal Parolin teme una “espiral de violencia con consecuencias inciertas”

His Eminence Cardinal Pietro Parolin

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 04/03/26
El Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, reiteró la firme postura de la Santa Sede a favor del multilateralismo y la resolución de conflictos por la vía diplomática

Los esfuerzos realizados desde la creación de las Naciones Unidas en 1945 "parecen haber sido en vano", declaró el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, en una entrevista concedida el 4 de marzo de 2026 a Andrea Tornielli, director editorial de los medios del Vaticano, en el quinto día de la guerra en Irán. Mientras Oriente Medio estalla en llamas tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, y el conflicto se extiende ahora a los países del Golfo y al Líbano, reiteró la firme postura de la Santa Sede a favor del multilateralismo y la resolución de conflictos por la vía diplomática.

Tags:
guerraMedio orientesanta sede
