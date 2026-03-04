Guerra en Irán: El cardenal Parolin teme una “espiral de violencia con consecuencias inciertas”

Los esfuerzos realizados desde la creación de las Naciones Unidas en 1945 "parecen haber sido en vano", declaró el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, en una entrevista concedida el 4 de marzo de 2026 a Andrea Tornielli, director editorial de los medios del Vaticano, en el quinto día de la guerra en Irán. Mientras Oriente Medio estalla en llamas tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, y el conflicto se extiende ahora a los países del Golfo y al Líbano, reiteró la firme postura de la Santa Sede a favor del multilateralismo y la resolución de conflictos por la vía diplomática.

El número dos de la Santa Sede explica que sigue con profunda tristeza la evolución de esta guerra "porque los pueblos de Oriente Medio, incluidas las comunidades cristianas ya debilitadas, se ven de nuevo sumergidos en el horror de la guerra, que sega brutalmente vidas humanas, siembra destrucción y arrastra a naciones enteras a una espiral de violencia de consecuencias inciertas".

"Es complejo determinar quién tiene razón y quién no", reconoce, aunque afirma que "lo que es seguro, sin embargo, es que la violencia siempre generará víctimas y destrucción, además de consecuencias devastadoras para los civiles".

Recordando la importancia del multilateralismo y de la Carta de las Naciones Unidas, el cardenal Parolin subraya que "el uso de la fuerza sólo debe considerarse como un último y extremadamente serio recurso, después de que se hayan agotado todos los instrumentos del diálogo político y diplomático".

La trampa de la “ guerra preventiva”

"Si se reconociera a los Estados el derecho a una 'guerra preventiva', según sus propios criterios y sin un marco jurídico supranacional, el mundo entero correría el riesgo de verse envuelto en llamas", advirtió el cardenal italiano, expresando su preocupación por la erosión del derecho internacional.

"La justicia ha sido sustituida por la fuerza, la fuerza de la ley por la ley del más fuerte, con la convicción de que la paz solo puede alcanzarse tras la aniquilación del enemigo", declaró.

"Todo el aparato construido por el derecho internacional en áreas como el desarme, la cooperación para el desarrollo, el respeto de los derechos fundamentales, la propiedad intelectual, el comercio y el tránsito, está siendo cuestionado y progresivamente marginado", insiste el cardenal Parolin, quien se pronuncia contra la indignación selectiva de los líderes internacionales y la opinión pública.

“No hay muertes de primera ni de segunda clase, y nadie tiene mayor derecho a la vida que otro simplemente por haber nacido en un continente en lugar de otro o en un país en particular”, advirtió el cardenal Parolin. Señaló que las reacciones internacionales a veces dan la impresión de que hay violaciones de la ley que pueden castigarse y otras que se toleran.

Aunque reconoce la gravedad de la represión de las manifestaciones del pasado enero en Irán y la necesidad de garantizar las libertades públicas, explica que no cree "que la solución pueda encontrarse en el lanzamiento de misiles y bombas".

A pesar de las guerras, la destrucción, la incertidumbre y la sensación general de desorientación, siguen alzándose voces en todo el mundo que claman por la paz y la justicia. ¡Nuestros pueblos exigen paz!, insiste el cardenal Parolin, enfatizando que este llamado debería interpelar a los gobiernos y a todos los que trabajan en las relaciones internacionales.

¿La Secretaría de Estado rehabilitada?

Estas declaraciones del 'Primer Ministro' del Papa arrojan luz sobre la postura de León XIV en cuestiones diplomáticas, ya que el pontífice peruano-estadounidense no habló sobre esta guerra durante la audiencia general de esta mañana.