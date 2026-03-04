Entre el altar y el uniforme militar: “Lo que más importa es estar con el pueblo”

Es capellán militar y vicario. Su camino hacia el sacerdocio estuvo marcado por un ejemplo sólido y un crecimiento gradual de la fe, que vive hoy, tanto entre los soldados, como con su comunidad parroquial

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

Gašper Naglost creció en Vipava (Eslovenia) como el segundo hijo de una familia de cinco. Su carrera militar es reciente, pero no lo es su vida dentro la Iglesia. La fe en la familia nunca fue impuesta, sino que se daba por sentada. "Teníamos la costumbre de ir a Misa todos los días. Era parte de nuestras vidas. Si un día no había Misa, algo faltaba", recuerda el otrora fiel monaguillo.

Incluso cuando se "distanció" de la religión durante el primero y segundo año de secundaria —como él mismo afirma—, esto no significó una ruptura. Asistió al Instituto Diocesano de Vipava, donde también recibió formación religiosa; su leve distanciamiento solo se evidenciaba en que a veces faltaba a Misa algunas veces por semana.

Una profesión que crece con la persona

Sintió por primera vez una clara intuición del sacerdocio alrededor de los ocho años, aunque ahora dice que la tuvo incluso antes. "El clero es más que un estilo de vida. Todos ustedes están en él".

Su discernimiento también estuvo fuertemente marcado por el ejemplo de los sacerdotes que conoció en su tierra natal. "No eran perfectos, pero se esforzaron por ser buenos cristianos".

Después de la preparatoria, no tenía grandes dudas sobre qué camino tomar: matricularse en teología era un paso lógico. Pero no habló de ello en voz alta durante mucho tiempo. "Tenía un poco de miedo a las reacciones. Pero al final, tenía miedo de mí mismo. El miedo a las reacciones de los demás era completamente injustificado", admite hoy.

Fotografija je last Gašperja Naglosta.

Entre el ideal y la realidad

Pero antes de entrar al sacerdocio le advirtieron que no todo es tan color de rosa como a veces se dice. "Eso me salvó mucho. Si vienes de una visión ideal de la Iglesia y luego ves que ese idealismo no existe, puede ser un shock. Estoy agradecido a quienes me prepararon para eso".

Este realismo le ayudó a no perder la confianza ante la imperfección humana. "La Iglesia que está en el cielo es santa. La Iglesia en el mundo es santificada. En la tierra somos pecadores. Así es".

Los primeros años de su sacerdocio fueron muy valiosos para él. Ayudaba en todo en la parroquia: visitaba a los enfermos, trabajaba con los confirmandos, los jóvenes, los estudiantes, el oratorio. "Me pasó que en 24 horas tuve un bautizo, una boda, una unción de enfermos y un funeral".

El trabajo de un sacerdote que también sirve en el ejército es variado y exigente. Entre semana trabaja regularmente en el ejército, y los fines de semana, oficia diversas bendiciones militares y Misas, especialmente en lugares marcados por la Primera Guerra Mundial, así como en los cuarteles de Primorska.

Predicando con el ejemplo

Gašper prefiere dar el ejemplo. "Lo más importante es que estés ahí. Con ellos". Esto fue especialmente evidente en la misión militar a Eslovaquia. "No fui allí para convertir ni lograr nada. Simplemente estuve allí, con ellos. Al final, tuvimos dos bautismos y algunas confirmaciones".

"Ellos ven cómo eres. Si tu vida está bien, si intentas ser cristiano, esa es la mejor predicación"

Pero, aclara, cuando alguien te pregunta por qué tienes fe, claro que tienes que responder: "Ahí es cuando habla el Espíritu Santo. La forma en que lo decimos también es importante".

El entrenamiento militar como ejercicio espiritual

En su quinto año de teología, representantes del vicariato castrense vinieron a presentar su trabajo a los estudiantes. "La presentación fue terrible", sonríe, "pero me hizo reflexionar". Más tarde, recibió luz verde y decidió alistarse en el ejército. "Quería conocerme a mí mismo. Dónde estaban mis límites. Lo tomé como un ejercicio espiritual". Aunque no había nada espiritual en el entrenamiento militar. "Casi todo eran palabrotas, crueldad, 'suizo' y barro", recuerda.

Pero los frutos de estos "ejercicios espirituales" fueron muy buenos. "A veces solo hay que forzarse. El cuerpo es capaz de muchas cosas. Muchas cosas están solo en la cabeza; te has creado varios bloqueos", está convencido.

"Pero a veces también hay que escuchar al cuerpo y no exigirse demasiado. Te vuelves más sensible, percibes mejor lo que te rodea. Si, por supuesto, lo abordas como yo, para mí estos eran ejercicios espirituales, y lo que hacen los instructores es solo un juego. Me sumergí en este juego y me gustó mucho".

Pero admite que también fue muy difícil. "Me dolían las piernas, la espalda, todo. A veces ya no sentía nada porque me dolía muchísimo todo. Pero valió la pena".

Los tres meses pasaron rápido, pero estuvieron repletos de experiencias. "En retrospectiva, me parecieron dos años".

Primero un hombre, luego un sacerdote