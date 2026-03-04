Canarias: el ilusionado desembarco de una congregación

Dos religiosas de la Sagrada Familia de Urgell se integran en las parroquias del municipio de Ingenio desde la cercanía y la escucha

Aída y Natalia desembarcaron con sus hábitos religiosos en el municipio de Ingenio el pasado mes de enero. En ellas, la congregación de la Sagrada Familia de Urgell ha iniciado su presencia en la diócesis de Canarias este año 2026.

Para nosotras esta experiencia supone una novedad llena de ilusión y responsabilidad”, explican a Aleteia las consagradas.

“Siempre es una alegría poder compartir la llegada a un nuevo lugar cuando se trata de responder a una llamada del Señor”, añaden.

La alegría, clave para discernir

La apertura de esta comunidad no ha sido fruto de una decisión improvisada, sino el resultado de “un largo proceso de discernimiento vivido con profundidad, escucha y mucha paz”.

En esta “aventura” de la Familia Janeriana, la alegría constante ha sido clave para discernir. “En ella pudimos percibir con claridad que esta posibilidad venía del Señor, que Él mismo la despertaba y la confirmaba”, explicó la superiora general, Laura Garione.

Diócesis de Canarias Obispado de Canarias | Facebook

En la Misa de bienvenida, celebrada el 19 de enero de 2026 en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de Ingenio, la religiosa destacó que esa alegría se fue afianzando en cada paso.

“Sentíamos cada vez con más fuerza que el Señor nos decía que sí, que este era el camino, y que estábamos llamadas a recorrerlo con gozo”, dijo Garione.

Cercanía y escucha

Aída y Natalia se han instalado en la parroquia de El Carrizal. Poco a poco se han ido integrando en la vida pastoral y comunitaria de la unidad pastoral formada por las parroquias de Ingenio, “siempre desde una actitud de cercanía y escucha”.

“Sentimos también con fuerza la llamada a abrirnos a la realidad migratoria que vive esta tierra, tan marcada por la llegada de personas vulnerables que buscan una vida mejor”, explican las consagradas, de origen latinoamericano.

Para la congregación, nacida en Cataluña, “venir a Canarias no ha sido solo una elección geográfica, sino una opción profundamente eclesial”.

“El proceso de conversión pastoral y sinodal que vive esta diócesis, con el deseo de ser una Iglesia misionera, conecta hondamente con nuestro carisma”, aclaran.

Las religiosas se han presentado con humildad y han expresado su deseo de aprender de las personas que viven en la isla y “caminar juntos”.

Fecundidad

Diócesis de Canarias Obispado de Canarias | Facebook

“Confiamos en que este nuevo inicio sea fecundo, no por nuestras fuerzas, sino porque nace del deseo de servir, de compartir la vida y de dejarnos conducir por el Señor en esta tierra que ya sentimos como hogar”, añaden.

Por su parte, el obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, explicó que la Iglesia entiende la presencia de las religiosas como “un regalo del Espíritu para caminar juntos mejor”.

“Compartirán vida, fe y misión con nuestro pueblo, anunciando el Evangelio con sencillez, con cercanía y con la alegría propia del carisma”, dijo.

Y recordó que “el Evangelio se vive en fraternidad, en entrega y en misión” y que son esos tres elementos los que “siempre hacen fecundar”.

“No se trata solo de hacer cosas nuevas -concluyó-, sino de dejarnos renovar por el Espíritu, de abrir el corazón y las estructuras a lo que Dios quiera realizar en nosotros”.