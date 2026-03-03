Ayudo a sembrar esperanza
En un diálogo cercano con sacerdotes de Roma, León XIV ofreció orientaciones pastorales concretas para el ministerio actual: preparar homilías con vida interior, resistir la dependencia tecnológica, cultivar la gratitud y acompañar a quienes viven soledad y sufrimiento. Sus palabras delinean un perfil de sacerdote cercano, esperanzador y profundamente humano.