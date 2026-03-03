¿Tu hijo tiene pesadillas? Guía para ayudarlo a dormir 

<em>Si tu hijo se levanta asustado por las noches y no puede dormir bien, seguramente tiene pesadillas, ¿qué pueden hacer los padres? Aquí una guía para ayudarlo</em>

¿Sabías que hasta la mitad de los niños en edad preescolar experimentan pesadillas de forma regular? Las pesadillas son un fenómeno frecuente en la infancia. Investigaciones publicadas en revistas especializadas en medicina del sueño señalan que entre un 30% y 50% de los niños pueden experimentar pesadillas ocasionales; y alrededor de un 5% las sufre de manera recurrente (una o más veces por semana).

Lejos de ser un simple "mal sueño", las pesadillas ocurren durante la fase REM del sueño, una etapa especialmente activa en los niños, cuyo cerebro está en pleno desarrollo emocional y cognitivo. En la mayoría de los casos forman parte de un proceso normal; sin embargo, cuando son intensas o persistentes, pueden afectar el bienestar del pequeño y el descanso familiar.

Entendiendo las pesadillas

Aunque las pesadillas son un suceso normal, que puede llegar a ocurrir ocasionalmente, muchos padres se preguntan cuándo hay que preocuparse y cómo ayudar a su pequeño a descansar realmente, cuando las pesadillas son frecuentes.

Un estudio transversal demostró que "las pesadillas frecuentes se asocian de forma independiente con problemas emocionales y de conducta en niños". Además, analizó que en muchas ocasiones tiene que ver con la disposición de los padres y a su vez con problemas familiares, especialmente los económicos.

Determinando entonces, que también es causa de una hiperactividad en el niño o bien, problemas del sueño como lo son el insomnio y la parasomnia.

Cómo ayudar a los hijos a descansar sin pesadillas

Aquí te compartimos una guía para ayudar a tu hijo a que pueda descansar correctamente.

1 Rutina de noche

Establece horarios regulares y actividades relajantes antes de dormir (baño tibio, lectura). Además, es importante señalar que la rutina no empieza una hora antes de dormir, sino que desde temprano las actividades que pongas a tu hijo irán sumando al terminar el día.

Por ejemplo, puede practicar algún deporte o actividad extracurricular que le permita cansar sanamente su cuerpo y a su vez liberar tensiones o estrés, así como la convivencia familiar en casa.

2 Conversa con tu hijo

Habla con tu hijo sobre lo que soñó, valida sus emociones y aclara que sus sueños no son reales. Hazle saber que estás con él y que lo escuchas. No hay nada mejor para que ellos mismos sepan que sus padres están al pendiente de ellos.

3 Crea un ambiente adecuado para dormir

Un dormitorio tranquilo, sin pantallas antes de acostarse y con una luz tenue o figura calmante (peluche). Estos factores pueden ayudar a tu pequeño a sentir más calma al ir a dormir. Así como también ayudará a evitar problemas de insomnio o generar dopamina falsa a causa de las pantallas en la noche.

4 Terapia infantil

En casos persistentes o relacionados con trauma, terapias como la revisión de imágenes o terapia cognitivo-conductual adaptada han mostrado utilidad (si bien la investigación específica en niños todavía es limitada).