Lo que las discusiones en público revelan sobre la pareja

Discutir en público deja a las parejas al descubierto. Sin embargo, aunque se dice que no hay que "sacar los trapos sucios" delante de los demás, estos conflictos a veces revelan mucho más de lo que parecen

Allí están, en medio de una cafetería abarrotada o frente a sus amigos, con las manos crispadas y la voz cada vez más alta a pesar de estar en público. Las discusiones en pareja delante de otras personas es como caminar por la cuerda floja: cada palabra resuena, cada emoción se amplifica y la pareja se encuentra expuesta, vulnerable, ante la mirada de los demás. La vergüenza, la ira, la impotencia, a veces una llamada de auxilio, se mezclan con la curiosidad o la incomprensión de las personas que presencian la escena.

Las discusiones son parte de la pareja

Florentine d'Aulnois Wang, terapeuta de pareja y conferencista nos tranquiliza: "Ya sea en público o en privado, las discusiones forman parte de la vida de una pareja". Pero las que estallan en público tienen caras muy diferentes.

Algunas surgen como un trueno, en medio de un vagón de metro o durante una cena con amigos. Otras permiten a las parejas encontrar apoyo o alivio. Y, por último, algunas discusiones resuenan como una verdadera llamada de auxilio.

Los efectos de estas discusiones también son variados: vergüenza para quien se siente acorralado, culpa para quien ha explotado, ambiente estropeado... Sin embargo, según el grado de intimidad con el público, estos momentos pueden resultar a veces fructíferos, según Florentine.

"A menudo se dice que no hay que lavar los trapos sucios en público. Sin embargo, vemos erróneamente algo negativo en esta expresión. Cada discusión simplemente muestra que la pareja atraviesa tensiones, ninguna pareja es perfecta".

El impacto de las discusiones en público

Aunque a algunas personas les resulte incómodo presenciar una discusión de este tipo, la psicoterapeuta destaca que los buenos amigos pueden desempeñar un papel positivo en estos momentos: "Pueden reaccionar diciendo: nosotros también hemos pasado por eso. ¿Cómo podemos ayudaros? Esto permite mostrar al otro que ninguna pareja es perfecta y que todo el mundo atraviesa momentos difíciles. A veces, esto abre la puerta a intercambios enriquecedores y sinceros".

El gran desahogo en las redes sociales permite sobre todo proyectar una imagen. Se confunde la comunidad virtual con los amigos de verdad.

Por el contrario, cuando la discusión estalla delante de los niños, hay que actuar con cautela. "Los niños son testigos directos de estas discusiones. Es traumático", advierte la experta, quien subraya que, si presencian un conflicto, es fundamental que también sean testigos de la reconciliación.

Los conflictos en público también pueden complicarse ante la familia o los suegros. En estas situaciones, cada uno tiende a tomar partido por su ser querido, lo que puede polarizar a la pareja y crear dinámicas tóxicas. La disputa ya no solo afecta a los cónyuges, sino que se convierte en un terreno en el que se expresan lealtades familiares, resentimientos antiguos y presiones externas.

Público, privado... o virtual: ¿dónde se libra el verdadero conflicto?

¿Hay que ajustar cuentas en público o en privado? "Evidentemente, en una relación sana, es bueno regular las emociones y discutir con calma", explica Florentine d'Aulnois Wang. Y matiza: "Por el contrario, la discusión en público puede ser salvadora si uno de los cónyuges se encuentra bajo influencia. La puerta cerrada es entonces sinónimo de gran violencia y es normal buscar al gran público para que se conozca".