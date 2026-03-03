El nuevo video de Bruno Mars honra el matrimonio católico

Con una hermosa melodía y letras románticas, 'Risk it All' seguramente será el éxito de bodas de la temporada

Bruno Mars, estrella del pop y ganador de 16 premios Grammy, lanzó su primer álbum en solitario en casi una década la semana pasada. "El Romántico" está causando revuelo en redes sociales, donde, especialmente católicos, comparten su video "Risk it All", que incluye muchas escenas grabadas en una iglesia católica y claramente honra el sacramento del matrimonio.

Entre el montaje del video que muestra elementos de una ceremonia de boda tradicional, destellos de la vida feliz de la pareja en sus primeros años de matrimonio y varias décadas después; y con letras que hablan no solo de la felicidad conyugal, sino también de trabajo duro y sacrificio, está claro que Mars está celebrando un tipo de relación que es profunda, atemporal e incluso sagrada.

La música tiene el estilo de un bolero romántico tradicional mexicano, y la voz melosa de Mars canta letras como:

Nadaría a través del mar solo para mostrarte / sacrificaría mi vida solo para abrazarte / Podría seguir y seguir para demostrarte que perteneces aquí en mis brazos

Mars toca la guitarra y canta mientras lleva una Medalla Milagrosa y un crucifijo colgados del cuello. El video es sin duda un guiño a su fe católica de la infancia, que, según diversas fuentes como Beliefnet.com, influye en gran parte de su música.

Dicho esto, a lo largo de los años, Mars nunca ha sido explícito sobre una estricta adhesión al catolicismo; incluso ha mencionado explorar otras vías espirituales como la meditación oriental.