Casado, padre de dos hijos y experto en patrística, Robin Ward abandonó el clero anglicano tras treinta y cuatro años de servicio para unirse a la Iglesia católica el 14 de febrero. Marcado por el ejemplo de san John Henry Newman, da testimonio de un profundo camino en el que la cuestión de la naturaleza de la Iglesia ocupa un lugar central

Tras los pasos de San John Henry Newman. Robin Ward, antiguo miembro del clero anglicano, anunció discretamente el 14 de febrero en X que se había unido a la Iglesia católica. Casado y padre de dos hijos, ha tomado como modelo al cardenal inglés, que pasó del anglicanismo al catolicismo.

Robin Ward, experto en patrística e historia de la Iglesia, estudió en Oxford y en el King's College de Londres. En St. Stephen's House cursó su formación para el ministerio anglicano, del que posteriormente pasó a ser director, cargo que dejó en 2025 tras diecinueve años de servicio. Ordenado sacerdote en 1992, ejerció su ministerio en diferentes parroquias.

Posteriormente, su obispo lo nombró canónigo honorario de la catedral de Rochester en 2004. En una entrevista con la edición inglesa de Aleteia, confiesa: "Todavía estoy en plena adaptación: por ahora, estoy aprendiendo a vivir tranquilamente en la casa sin cambiarlo todo".

Influencia del Movimiento de Oxford

St. Stephen's House mantiene estrechos vínculos con el Movimiento de Oxford, del que san John Henry Newman fue un miembro destacado. Este movimiento hace hincapié en la espiritualidad, la teología y el culto que la Iglesia de Inglaterra comparte con la Iglesia católica. En una entrevista concedida al National Catholic Register, el antiguo anglicano explica que el anglo-catolicismo que descubrió en Oxford le "cautivó e inspiró".

Cuando se le preguntó por el factor clave de su conversión, Robin Ward confiesa que se puede resumir en una pregunta que, por cierto, John Henry Newman ya se había planteado en su momento: "¿Qué es la Iglesia?". La respuesta a la que llegó el Movimiento de Oxford, y que Robin Ward también hizo suya, es que la Iglesia debe ser "un verdadero cuerpo sacramental, visible y que enseña la fe católica con autoridad".

Para san John Henry Newman, la Iglesia de Inglaterra no desea percibirse así, sino que se define más bien "por su relación con el poder político establecido". El catolicismo, por su parte, "no puede ser un "partido" o un "movimiento" dentro de la Iglesia". Convertirse al catolicismo es discernir que "la Iglesia del Dios vivo, pilar y fundamento de la verdad, se encuentra en comunión con la sede de Pedro".

Aunque ya conocía la Iglesia católica y sus enseñanzas, esta entrada "en plena comunión" supone un profundo cambio para Robin Ward. "Los anglo-católicos son conversos especiales, ya que están familiarizados con todo tipo de prácticas y oraciones católicas y, por lo tanto, no necesitan aprenderlo todo", explica a Aleteia. "Pero la forma en que las viven y las sienten después de la conversión es evidentemente diferente, ya que se hace en plena comunión con la Iglesia universal [...]. Se necesita tiempo y docilidad para llevar a cabo esta reorientación".

Numerosas conversiones

La Iglesia católica no reconoce la validez de la ordenación anglicana y, en el rito latino, no autoriza la ordenación sacerdotal de hombres casados. Por lo tanto, para poder continuar con su ministerio sacerdotal, Robin Ward deberá obtener una autorización especial del Vaticano para recibir el sacramento del Orden. A pesar de esta barrera de entrada, las conversiones del clero anglicano al catolicismo no son infrecuentes en los últimos años. Más de un tercio de los sacerdotes católicos ordenados en Inglaterra y Gales entre 1992 y 2024 eran antiguos miembros del clero anglicano.

Por su parte, Robin Ward aún no ha decidido si dará el paso. Los papas "han demostrado generosidad al conceder dispensas a los sacerdotes anglicanos casados para que puedan ser ordenados", precisa. "Pero aún tengo que determinar la mejor manera de plantear el futuro con las autoridades competentes, en mi caso concreto".