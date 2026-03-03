6 tips para una integración sana de los sentimientos en la vida cristiana

Obispos españoles publican una nota doctrinal sobre el papel de las emociones en el acto de fe

Los sentimientos son importantes en la relación con Dios, así como la inteligencia y la voluntad. ¿Cómo armonizar las emociones en el acto de fe?

La Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española responde en una nota doctrinal publicada el 3 de marzo de 2026.

Los obispos ofrecen 6 propuestas para que creer en Cristo lleve, además de al propio gozo, a dejarse transformar por Él, amando y sirviendo con los valores de su Reino.

1 Poner la Trinidad en el centro

“Por Cristo, al Padre, en el Espíritu”, indican. “Es la fe trinitaria que la Iglesia transmite la que ha de ser profesada no solo con los labios, sino pasándola por el corazón y por la razón”, destacan. Y piden que la oración no pierda su identidad trinitaria.

2 Profesar una fe personal

El cristianismo no va de dogmas ni teorías, sino de una entrega libre a Dios “que se nos revela y se nos entrega en Cristo”, destaca la nota.

Los obispos invitan a “aprender a discernir los sentimientos en la vida espiritual a partir de los grandes maestros de espiritualidad”.

Y proponen como ejemplos la distinción entre consolación y desolación de san Ignacio, la purificación de los sentidos de san Juan de la Cruz, la oscuridad espiritual de santa Teresa de Calcuta,…

3 Basarse en la Verdad

“La vivencia emocional de la fe se ha de asentar en la verdad objetiva del kerygma, cuyo contenido se encuentra en la Palabra de Dios transmitida e interpretada por la Iglesia”, destaca la nota.

Para ello, invita a “apostar con determinación por una formación integral y continua, que incluya todas las dimensiones de la persona (intelectual, afectiva, relacional y espiritual)”.

4 Integrarse en la Iglesia

“Por la misma lógica de la encarnación, el encuentro con Dios es siempre mediado”, destaca la nota.

Y subraya que Jesucristo sale al encuentro de la persona humana “a través de la proclamación de la Palabra, la celebración de los sacramentos y el servicio a los hermanos en la Iglesia”.

“No es posible una experiencia ni un conocimiento de Dios directos ni de manera individualista”, añade.

5 Practicar la ética y caridad

“El verdadero encuentro con Cristo no solo transforma la interioridad del creyente, sino que lo impulsa al compromiso”, recuerdan los obispos.

Y añaden que “la fe no puede quedarse en una experiencia meramente emocional, sino que se traduce en la caridad hacia los más pobres, en el testimonio y el servicio que transfiguran el mundo haciendo presentes en él los valores del Reino”.

6 Celebrar la liturgia

El creyente está invitado a “cuidar la dimensión celebrativa del acto de fe con una liturgia viva en la que festeje comunitariamente la gratuidad del encuentro con Cristo”, recuerda la nota.

En este sentido, advierte ante “un recurso excesivo a elementos de tipo emotivo, incluyendo prácticas de culto a la Eucaristía fuera de la misa que desvirtúan y descontextualizan el sentido propio de la adoración al Santísimo Sacramento”.

“Renacer de la fe”

Los prelados aprecian signos en los últimos años de “un renacer de la fe cristiana”, especialmente en los españoles de la “generación Z” (nacidos entre mediados de los 90 y la primera década del 2000).

Valoran la “creatividad de las diversas iniciativas de primer anuncio que el Espíritu Santo ha suscitado”.

Y consideran algunos “nuevos métodos o herramientas de evangelización” como “un soplo de aire fresco para la Iglesia”, advirtiendo al mismo tiempo del “riesgo de un reduccionismo emotivista”.