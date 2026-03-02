Nuestra Señora de Arabia, refugio para el Oriente Medio

Desde hace más de 70 años, Nuestra Señora de Arabia ofrece fe y esperanza a los cristianos de Oriente Medio mientras se sumergen en una crisis sin precedentes

Mientras que la muerte del líder supremo Ali Khamenei, asesinado el sábado 28 de febrero durante una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, ha sumido a Oriente Medio en una crisis sin precedentes y los obispos del Golfo piden a los fieles que intensifiquen sus oraciones por la paz y la estabilidad de la región, la figura de Nuestra Señora de Arabia se impone más que nunca como un signo de esperanza en el corazón de la península arábiga.

Los orígenes de la devoción

La historia de esta devoción comienza a finales de la década de 1940, cuando los Carmelitas Descalzos, originarios de Irak, llegan a Kuwait para acompañar espiritualmente a una comunidad católica en pleno crecimiento. Trabajadores expatriados, familias desarraigadas, empleados de las compañías petroleras: todos sienten la necesidad de un signo visible de la presencia maternal de María.

Así, en 1948, se instaló en Ahmadi una reproducción de una estatua de Nuestra Señora del Monte Carmelo, inspirada en la del monasterio Stella Maris de Haifa. El fervor popular se intensificó rápidamente. Ante este impulso, el vicario apostólico encargó una nueva estatua en Italia, esculpida en cedro del Líbano.

Un año más tarde, el 17 de diciembre de 1949, un acontecimiento decisivo marcó la historia de la devoción: el Papa Pío XII bendijo personalmente la estatua en el Vaticano, en vísperas del Año Santo. Este gesto solemne confirió a Nuestra Señora de Arabia un reconocimiento oficial. Posteriormente fue acogida en el santuario de Ahmadi, donde se convirtió en el corazón palpitante de la oración diaria.

En 1957, mediante el decreto Regnum Mariae, Pío XII proclamó a Nuestra Señora de Arabia patrona principal del Vicariato Apostólico de Kuwait. En 1960, con motivo del décimo aniversario de la llegada de la estatua, fue coronada con una corona de oro macizo adornada con piedras preciosas y perlas del Golfo, bendecida por el papa Juan XXIII. La solemne coronación selló así el arraigo de esta devoción en la vida de la Iglesia local.

En 2011, el Papa Benedicto XVI aprobó oficialmente a Nuestra Señora de Arabia como patrona principal de todo el Golfo Arábigo, para los vicariatos de Arabia del Norte y Arabia del Sur. La estatua también fue coronada solemnemente de forma canónica. La fiesta de Nuestra Señora de Arabia se celebra en enero (el sábado anterior al segundo domingo del tiempo ordinario).

L'église Notre-Dame d'Arabie (Bahreïn). Mazen Mahdi / AFP

Dos vicariatos para dos millones de católicos

También en 2011, el Vicariato Apostólico de Arabia se dividió en dos para gestionar mejor una región muy extensa y contextos jurídicos muy diferentes: el Vicariato de Arabia del Norte (Bahrein, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí, con residencia del obispo en Awali, Bahrein) y el Vicariato de Arabia del Sur (Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen, con residencia del obispo en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos). Unos 100 sacerdotes (de diversos institutos religiosos y diócesis) y 80 religiosas, asistidos por cientos de catequistas voluntarios formados, atienden a los más de dos millones de católicos de la península arábiga.

Paralelamente, en 2014 se inicia la construcción de la catedral de Nuestra Señora de Arabia en Bahrein. Más de seis años después, fue consagrada el 10 de diciembre de 2021. Una de sus capillas alberga a la patrona del Vicariato Apostólico de Arabia del Norte, Nuestra Señora de Arabia: la Virgen María coronada sosteniendo un rosario y al niño Jesús. Rápidamente, la iglesia se convirtió en un importante centro espiritual para los católicos de la región. Esto se debe a que, en Arabia Saudí, la práctica pública del cristianismo está severamente restringida y limitada a los terrenos de las embajadas extranjeras y a las casas privadas. Por ello, muchos cristianos que viven en Arabia Saudí se desplazan a la vecina nación de Baréin para recibir los sacramentos y vivir su fe en comunidad. En 2025, el santuario fue elevado a la categoría de basílica menor.

Hoy en día, Nuestra Señora de Arabia sigue siendo un símbolo de unidad para una comunidad extraordinariamente diversa. Acompaña a millones de fieles que viven su fe con sobriedad y humildad. Tanto para los trabajadores migrantes como para las familias establecidas desde hace mucho tiempo, es una madre que vela silenciosamente.

En un momento en que Oriente Medio vive una situación de incertidumbre y tensión, la devoción a Nuestra Señora de Arabia nos recuerda que la fe puede florecer incluso en los lugares más inesperados y que, en el silencio del desierto, una oración puede convertirse en luz para todo un pueblo.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE ARABIA

Oh, bendita Virgen María, Nuestra Señora de Arabia y nuestra Patrona, te ofrecemos nuestras oraciones por las necesidades de la Iglesia aquí y en todo el mundo.

Ayúdanos a permanecer unidos a tu Hijo Jesús y a mantenernos solidarios entre nosotros, para que podamos ser verdaderos testigos de Cristo en nuestra vida cotidiana, y para que las bendiciones del Señor, la paz y la armonía, permanezcan siempre en nuestras familias y comunidades.

Confiados en tu intercesión maternal, te suplicamos que escuches nuestras humildes oraciones y nos concedas las gracias que pedimos… para que podamos glorificar a Dios por siempre. Amén.

Nuestra Señora de Arabia, ruega por nosotros.