Dentro de las obras de restauración del Juicio Final en la Capilla Sixtina

Actualmente se está llevando a cabo una impresionante obra de restauración del Juicio Final en la Capilla Sixtina. Aleteia tuvo la oportunidad única de subir al andamio para contemplar la obra maestra de Miguel Ángel

Este sábado por la mañana, los Museos Vaticanos son despertados por unos cuantos periodistas acreditados, recibidos antes de la llegada de los visitantes por el silencio sagrado de la Capilla Sixtina. El chasquido de los primeros obturadores rompe rápidamente la calma, para gran disgusto de una empleada que refunfuña mientras tira de su carrito. No ha tenido tiempo de terminar de limpiar el pavimento cosmatesco, una alfombra de mármoles de colores cuyo esplendor pasa casi desapercibido, ya que todas las miradas se dirigen irresistiblemente hacia arriba, hacia las maravillas de Miguel Ángel y sus brillantes colegas del siglo XVI.

Al fondo de la capilla, engullendo el altar, se ha levantado un impresionante andamio de seis pisos de altura para proceder a la restauración del fresco del Juicio Final. La instalación está cubierta por una lona que reproduce en alta definición la imagen del fresco, lo que permite vislumbrar la sólida estructura metálica en la que trabajan, desde principios de febrero, una decena de empleados del departamento de restauración de los Museos Vaticanos.

Tras la puerta de la obra, una vez puesto el casco de seguridad obligatorio, se pueden subir unos escalones y descubrir la obra maestra de Miguel Ángel al alcance de la mano. Metro a metro, a lo largo de los pisos, surgen los cuerpos convulsos de los condenados y los monstruos del infierno y, poco a poco, un entrelazamiento de hombres y mujeres cuya carne desnuda oscila entre la caída y la redención; más arriba, representaciones de virtudes antiguas y cristianas, sabios, santos, ángeles. Y finalmente, en el sexto piso, la figura aureolada del Cristo resucitado que domina todo el fresco y que revela algunos secretos normalmente invisibles, en particular los finos estigmas en las manos y el costado.

En el último piso, el andamio se detiene a pocos metros de la bóveda de la capilla, otra obra maestra de Buonarroti, pintada unos años antes del Juicio Final. Señalando la pared, Fabrizio Biferali, conservador del departamento de arte de los siglos XV y XVI de los Museos Vaticanos, explica por qué se ha puesto en marcha esta impresionante obra, financiada por grandes donantes estadounidenses.

Una ligera película blanca de "lactato de calcio" —una materia orgánica procedente de sustancias que el ser humano libera al sudar— recubre todo el fresco. El culpable: el flujo de millones de visitantes que acuden a admirar la capilla desde hace años, 25 000 visitantes al día, según indica Barbara Jatta, directora de los Museos.

Son las ocho en punto y cientos de ellos, procedentes de países de todo el mundo, comienzan a desfilar por la escalera. Durante las obras, su número está estrictamente controlado por los Museos, preocupados por que sus empleados puedan trabajar en un ambiente tranquilo y seguro. Las obras en curso no son las primeras, pero "no tienen nada que ver" con las anteriores, realizadas en los años 80 y 90 para restaurar toda la Capilla Sixtina, subraya Paolo Violini, responsable del laboratorio de restauración de pinturas de los Museos Vaticanos.

En la pared se han conservado algunos cuadrados ennegrecidos para recordar la magnitud de la operación realizada en aquella época. La sala del cónclave de los papas recuperó todos sus colores, pero a costa de algunas polémicas que agitaron el pequeño mundo de la restauración, ya que algunos consideraron excesiva la intervención.

En esta ocasión, el método empleado por los equipos de los museos no debería ser objeto de debate. Consiste en colocar con delicadeza un pequeño cuadrado de papel japonés, casi transparente, sobre el fresco y, a continuación, pasar con igual cuidado un pincel humedecido con agua desmineralizada. En pocos minutos, el papel absorbe la pátina blanquecina y se retira. La operación ya se ha llevado a cabo en gran parte de la pared y debería estar terminada en un mes, para el inicio de la Semana Santa.

"Es una obra menos pesada que otras, pero necesaria para preservar El Juicio Final", asegura Fabrizio Biferali, quien se siente honrado de inscribir este pequeño gesto en la historia de la pintura y la restauración. "Y qué emoción poder ver esta obra tan de cerca... ¡Sabemos que tenemos la oficina más bonita del mundo!", confiesa, literal y metafóricamente en las nubes.

