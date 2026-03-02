El sentido homenaje de Harrison Ford al recibir un premio

El actor estadounidense Harrison Ford, galardonado con un premio a su trayectoria en los premios Actor Awards el domingo 1 de marzo en Los Ángeles, pronunció un emotivo discurso en el que agradeció sinceramente a quienes dieron forma a su larga carrera en el cine

La sorpresa de Harrison Ford fue palpable al recibir el premio a la trayectoria en los Premios al Actor en Los Ángeles el domingo 1 de marzo. "¿No es un poco pronto?", preguntó con humor, añadiendo que "seguía trabajando". En su discurso de aceptación, el inolvidable actor de Indiana Jones y Han Solo decidió destacar a quienes habían forjado su carrera.

Lejos de un discurso egocéntrico, el actor de 83 años habló de sus años universitarios, una época en la que se sintió perdido y luchando, antes de que el teatro le ofreciera un camino. Fue allí donde descubrió su vocación: una vida dedicada al arte de contar historias, una identidad que encuentra al retratar a otros. "Trabajar con otros actores es una de las mayores alegrías de mi vida", confesó, visiblemente emocionado, antes de agradecer a quienes le abrieron las puertas del éxito, en especial a George Lucas, quien le dio su primer papel importante en Star Wars tras años de pequeños papeles y papeles secundarios, así como a Steven Spielberg.

Un homenaje a todos los equipos detrás de escena.

En este discurso de ocho minutos, el actor también destacó a los "héroes anónimos" que lo han apoyado durante años y sin los cuales no estaría donde está hoy. "Mi carrera se basa en el trabajo de los actores, pero también en el de los guionistas, directores y todos los miembros del equipo, todos los extras con los que he trabajado", enfatizó.

Reflexionando más ampliamente sobre su profesión, añadió: "A veces creamos entretenimiento; a veces creamos arte. A veces tenemos la suerte de hacer ambas cosas a la vez, y si tenemos mucha suerte, incluso podemos vivir de ello".

El éxito, según él, no se limita al reconocimiento personal: "El éxito en esta profesión conlleva cierta libertad, pero también la responsabilidad de ayudarnos mutuamente, de apoyar a los demás cuando podemos, de mantener la puerta abierta para el próximo joven, el próximo niño perdido que busca su lugar". Y concluyó: "¡Tengo muchísima suerte!"

