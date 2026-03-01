El conflicto en Irán corre el riesgo de convertirse en un “abismo irreparable”

El Papa León XIV abogó por el retorno de la diplomacia y advirtió del riesgo de que el conflicto "se convierta en un abismo irreparable".

Al término del Ángelus del 1 de marzo de 2026, el papa León XIV expresó su "gran preocupación" por las consecuencias del ataque lanzado por Israel y Estados Unidos contra Irán. Aludiendo a "horas dramáticas", abogó por el retorno de la diplomacia y advirtió del riesgo de que el conflicto 2se convierta en un abismo irreparable".

"Sigo con gran preocupación lo que está sucediendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas", declaró el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico, ante miles de fieles que acudieron a escucharle recitar la oración mariana del Ángelus. El día anterior, los ejércitos estadounidense e israelí lanzaron una gran ofensiva contra Irán, atacando numerosas posiciones militares y políticas en el país y matando, entre otros, al líder supremo Alí Jamenei. Irán respondió atacando Israel y bases estadounidenses situadas en los países del Golfo.

En su intervención, León XIV aseguró que "la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran la destrucción, el dolor y la muerte". Abogó por el retorno a un "diálogo razonable, auténtico y responsable", advirtiendo sobre "la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones .