El conflicto en Irán corre el riesgo de convertirse en un “abismo irreparable”

CUARESMA 2026
Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.
Al término del Ángelus del 1 de marzo de 2026, el papa León XIV expresó su "gran preocupación" por las consecuencias del ataque lanzado por Israel y Estados Unidos contra Irán. Aludiendo a "horas dramáticas", abogó por el retorno de la diplomacia y advirtió del riesgo de que el conflicto 2se convierta en un abismo irreparable".
"Sigo con gran preocupación lo que está sucediendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas", declaró el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico, ante miles de fieles que acudieron a escucharle recitar la oración mariana del Ángelus. El día anterior, los ejércitos estadounidense e israelí lanzaron una gran ofensiva contra Irán, atacando numerosas posiciones militares y políticas en el país y matando, entre otros, al líder supremo Alí Jamenei. Irán respondió atacando Israel y bases estadounidenses situadas en los países del Golfo.
En su intervención, León XIV aseguró que "la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran la destrucción, el dolor y la muerte". Abogó por el retorno a un "diálogo razonable, auténtico y responsable", advirtiendo sobre "la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones .
Dirigiéndose a todas las partes, lanzó un "ferviente llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable". Pidió que "la diplomacia recupere su papel" para garantizar "el bien de los pueblos y la coexistencia pacífica basada en la justicia", e instó a todos los cristianos a rezar por la paz.