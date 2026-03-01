Cuidar de los padres mayores requiere organización. Entre el reparto de tareas y el equilibrio familiar, cada familia inventa su propia forma de ayudarse mutuamente. Aquí unos testimonios

Cuando los padres envejecen, la cuestión de su cuidado se convierte en algo fundamental. Fatiga, problemas de salud, aislamiento, pérdida de autonomía... Las necesidades cambian y los hijos a menudo tienen que movilizarse. Pero, ¿cómo encontrar una buena organización entre hermanos sin crear tensiones? ¿Cómo repartir las tareas? Y, sobre todo, ¿cómo preservar las relaciones familiares?

En algunas familias, la discusión llega demasiado tarde. Verónica, de 58 años, recuerda que todo se decidió con urgencia. "Esperamos a que mamá se cayera para reunirnos. Acabamos tomando decisiones en medio del pánico, con muchas emociones y reproches". Como ella, muchos lamentan no haberlo previsto. Sin embargo, hablar pronto permite aliviar muchas tensiones.

Muy pronto se impone una realidad: no todos los hijos pueden implicarse de la misma manera. Las obligaciones profesionales, la distancia geográfica, la situación familiar o financiera hacen que sea ilusorio un reparto perfectamente equitativo. El reto consiste más bien en encontrar una organización que convenga a todos.

Garantizar una buena coordinación entre los hermanos

Jorge, que vive a varios miles de kilómetros de su padre de 90 años, explica que durante mucho tiempo se sintió culpable. "Solo puedo visitarlo una o dos veces al año. Es mi hermano gemelo quien cuida de él, lo visita regularmente, hace la compra y lo lleva a las citas médicas, ya que él ya no puede conducir", confiesa, subrayando que las cuestiones económicas también pueden fragilizar el equilibrio entre hermanos cuando se trata de cuidar a los padres mayores.

¿Quién financia la ayuda a domicilio? ¿Es necesario abrir una cuenta específica? ¿Cómo repartir los gastos cuando las situaciones económicas son diferentes? El dinero es un tema que fácilmente genera tensiones.

Según él, aclarar las contribuciones y mantener una total transparencia evita que los malentendidos se conviertan en rencores duraderos. "Como no podía estar físicamente presente con mi padre, le propuse a mi hermano hacerme cargo de la ayuda a domicilio y de cubrir los gastos corrientes", cuenta. Esta forma de funcionar permite a los dos hermanos aclarar la cuestión económica y evitar resentimientos silenciosos.

En las familias, siempre hay uno que hace más que los demás. Lo importante es aceptarlo y no provocar conflictos.

Llevar una agenda en familia

Pero más allá de las emociones, la organización concreta desempeña un papel determinante. Una agenda compartida para las citas médicas, un espacio común para almacenar los documentos importantes o un grupo de discusión específico pueden simplificar considerablemente la coordinación. Régine no dudó en crear un grupo de WhatsApp con sus hermanos, titulado simplemente "Mamá", para poder construir una organización más colectiva.

"Las decisiones se toman de forma colegiada. Las discutimos y repartimos las tareas", explica, añadiendo que su madre, de 89 años, a veces tiene pérdidas de memoria. Rápidamente, su hermano mayor se ofreció a encargarse de los aspectos médicos, mientras que Régine se ocupa de las cuestiones administrativas. "Mi otro hermano, que vive en Cannes, duerme en su casa cuando viene a París", precisa.

Apoyo familiar

En casa de Javier, también se puso en marcha hace cinco años una organización bien formada, desde que su madre, que ahora tiene 95 años, ya no puede conducir. Mientras uno de los cinco hijos se encarga de los trámites administrativos, otro va a cenar a su casa casi todas las noches. "Este último también está más disponible para echar una mano en las tareas domésticas necesarias, como llenar el depósito de gasóleo", explica Javier.