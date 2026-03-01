Ángelus: León XIV describe la respuesta luminosa de Dios al ateísmo y al agnosticismo

Con su resurrección, Cristo "transfigura las heridas de la historia", insistió el Papa, exhortando a permanecer "iluminados" por el "verdadero rostro" que nos muestra el Señor.

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

La luz de Dios "transfigura las heridas de la historia", aseguró el papa León XIV durante el Ángelus del 1 de marzo de 2026. Afirmó que el "verdadero rostro" que muestra Jesús en la Transfiguración y la Resurrección es el único capaz de responder a la "desesperación del ateísmo" y a la "soledad agnóstica ".

Ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el pontífice comentó el Evangelio del día, que narra la Transfiguración de Cristo, un episodio en el que Jesús revela su naturaleza divina a tres apóstoles: Pedro, Santiago y Juan. Según él, este acontecimiento describe bien el "estilo de revelación de Dios", que aparece en forma humana luminosa y expresa la «sobreabundancia», sin por ello "dar espectáculo ante las multitudes".

El cuerpo humano de Cristo, durante la Transfiguración, "anticipa la luz de la Pascua", aseguró el Papa, fiesta en la que Jesús, muerto en la cruz y luego resucitado, hace 2resplandecer" su luz sobre «los cuerpos flagelados por la violencia, sobre los cuerpos crucificados por el dolor, sobre los cuerpos abandonados por la miseria». Porque, insistió, si "el mal reduce nuestra carne a una mercancía de intercambio o a una masa anónima", gracias a la redención, esa misma carne ahora "resplandece con la gloria de Dios". Una afirmación que remite al dogma de la resurrección de los cuerpos, según el cual, al final de los tiempos, todos los difuntos recuperarán sus restos mortales, pero transformados en "cuerpos gloriosos".