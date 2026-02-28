“Padre Pío” indio proclamado venerable por el Papa León XIV

Nacido en Kerala, India, el padre Theopane fue comparado con el Padre Pío por la santidad de su vida y su ministerio de oración intercesora. Hoy es venerable

El 21 de febrero, el Vaticano anunció que el Papa León XIV ha declarado "venerable" al siervo de Dios, el padre Teopane (cuyo nombre de nacimiento era Michael Koodalloor), comparado con el Padre Pío.

Esto significa que el Vaticano ha revisado su vida y ha confirmado que el padre Teófano llevó una vida de virtud heroica. Es el siguiente paso en su causa de canonización. Una vez que se puedan confirmar dos milagros por su intercesión, podrá ser primero "beatificado" y luego "canonizado".

VaticanNews explica cómo el padre Teófano es a menudo comparado con san Padre Pío:

"Ampliamente considerado como uno de los predicadores capuchinos más estimados de su época, Teófano era conocido por su humildad y su cercanía a los pobres. Algunos lo comparaban con el Padre Pío de Pietrelcina, especialmente por la forma en que acogía y rezaba por aquellos que buscaban su consejo. Su reputación de santidad, ya muy extendida durante su vida, creció aún más tras su muerte".

¿Quién era el padre Theopane?

Nacido en Kerala, India, en 1913, el padre Theopane se crio en una familia católica y estaba ansioso por ser monaguillo cuando tuviera la edad suficiente. Durante la escuela secundaria deseaba ser sacerdote y, en un principio, ingresó en un seminario para convertirse en sacerdote diocesano.

Sin embargo, durante el seminario sintió la llamada a la vida franciscana y entró en el noviciado capuchino en 1933, tomando el nombre de Theopane.

Tras muchos años de estudio, finalmente fue ordenado sacerdote en 1941. Durante su sacerdocio fue destinado a diversos lugares y realizó numerosas misiones en las parroquias locales de la región.

Espíritu franciscano

El Dicasterio de Santos y Causas ofrece en italiano este resumen de su heroica vida:

"El Venerable Siervo de Dios desde su infancia vivió y dio testimonio de una fe ejercida con fortaleza incluso en la adversidad, alimentada por la oración y la adoración eucarística. Fue constante en la obediencia a la voluntad del Señor en todas las circunstancias, dócil a la autoridad eclesiástica y a sus superiores. Tenía un profundo amor por el prójimo, dedicándose con especial atención al cuidado de los más pequeños y viviendo intensamente el espíritu de pobreza de san Francisco de Asís, acogiendo con caridad fraterna y generosidad a todos los que se le acercaban, tanto laicos como religiosos, dispensándoles consuelo espiritual y material".

El padre Theopane falleció en 1968 tras un deterioro de su salud debido a diversas enfermedades que mantuvo en secreto y trató de ocultar a todos los demás.