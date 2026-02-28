¿El escudo de armas de un obispo necesita un lema en latín?

En la tradición heráldica, el lema en un escudo de armas ni siquiera es obligatorio, aunque cada obispo suelen elegir alguno que resuma su espiritualidad

Existen muchas suposiciones con respecto a los lemas episcopales, y puede parecer que la creación de un escudo de armas sigue una tradición estricta. Una suposición en particular es que cada obispo debe elegir un lema en latín para su escudo de armas.

Esta es una de las razones por las que algunas personas se sorprendieron al ver que el arzobispo Ronald Hicks, el nuevo obispo de Nueva York, eligió el lema español "Paz y Bien".

¿Es necesario que sea en latín?

Reglas heráldicas

Por extraño que parezca, según las reglas más comunes de la heráldica, los escudos de armas ni siquiera necesitan un lema.

La Sociedad Heráldica explica:

Por sorprendente que parezca, el lema no forma parte de la concesión legal de armas en la heráldica inglesa y no es obligatorio que las armas tengan un lema. El uso de un lema es a elección del concesionario (propietario legal de las armas) y puede expresarse en cualquier idioma. En la ley heráldica escocesa, el lema forma parte de la concesión legal y no puede ser modificado por el concesionario, aunque el lema puede estar en cualquier idioma.

Si bien es cierto que muchos obispos eligen un lema en latín, no es un requisito. Un obispo puede elegir un lema en cualquier idioma, incluso en klingon o élfico, si realmente desea expresar sus intereses frikis.

Muchos obispos eligen un lema en su lengua materna o en una lengua que representa algo importante para ellos.

Si un obispo no elige el latín, eso no significa que esté infringiendo las normas heráldicas. Simplemente está expresando su propia espiritualidad de una manera única.

La pequeña tradición de la "t"

También es importante señalar que, aunque fuera una "tradición" popular que los obispos eligieran un lema en latín, no se trata de algo permanente e inmutable.

La costumbre de elegir un escudo de armas es una tradición relativamente nueva, que se remonta solo a la Edad Media. Jesús, por ejemplo, no dio a los doce apóstoles un escudo de armas con un lema debajo.