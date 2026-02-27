Los “Ángeles del Papa”: ¿quiénes asisten a diario a León XIV?

Tres sacerdotes de distintos continentes colaboran a diario con el Papa León en todas sus actividades. Tienen perfiles muy particulares que se complementan y enriquecen en el servicio. Aleteia te cuenta quiénes son y por qué gozan de la máxima confianza del Santo Padre

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

El Papa cumple a diario una apretadísima agenda que requiere apoyo y asistencia permanente. Aleteia lo analiza en esta entrega, en la que hace para nuestros lectores un análisis del círculo de apoyo más cercano con el que cuenta Su Santidad, León XIV.

Existen al menos tres personas que están con él, literalmente las 24 horas del día, brindándole un apoyo logístico excepcional. Son parte de la llamada familia pontificia y se complementan en sus funciones, aunque con responsabilidades distintas y roles diferenciados.

En efecto, el Santo Padre cuenta con dos secretarios privados y un religioso que, en la práctico, hace equipo indirecto con ellos, en una perfecta sincronía de hermandad. Los tres son sacerdotes, con formaciones diversas que se enriquecen mutuamente en su labor diaria.

En ellos se encuentra la fusión de tres visiones y tres continentes, pero una misma misión: el servicio a Dios, por medio del servicio humilde, atento y preciso al Vicario de Cristo. Son los tres llamados “Ángeles del Papa León XIV”: don Edgard, don Marco y don Edward.

Los secretarios privados del Papa

1 Edgard Iván Rimaycuna

Fue el primer secretario privado nombrado por el Papa León. Era su secretario en la Diócesis de Chiclayo (Perú). Él le acompañó a Roma en 2023, siendo prefecto del Dicasterio para los Obispos, antes de que el Papa Francisco lo creara cardenal.

Este sacerdote chiclayano recibe el trato de monseñor, porque el Papa le nombró Capellán de Su Santidad en noviembre de 2025. Un título honorífico al incorporarlo oficialmente a la Familia Pontificia. Un gesto que reconoce su especial labor como secretario del pontífice.

Es el más joven del grupo, pero también al que el Papa le tiene mayor confianza, por haber compartido más tiempo de trabajo. Tiene 36 años de edad, es sacerdote y cuenta con una Licenciatura en Sagrada Escritura (Biblista), egresado del Pontificio Instituto Bíblico de Roma.

2 Marco Billeri

Diocesi di San Miniato Facebook

El segundo secretario personal del Papa León. Fue nombrado en septiembre de 2025. Con él se incorpora el segundo continente, Europa, pues nació y se formó en Italia. Tiene 42 años de edad. Es sacerdote, tras su ordenación hace una década, en 2016.

Académicamente brillante, tiene un perfil excepcional, pues estudió Ingeniería Informática, si bien se habla muy poco de ello. Además, es Doctor en Derecho Canónico, al igual que el Santo Padre. Colaboraron estrechamente en los ámbitos jurídicos y eclesiásticos en Italia.

Actuó como juez del Tribunal Eclesiástico de Toscana. También se desempeñó como vicario en la parroquia de los Santos Esteban y Martín en San Miniato Basso. Muy querido por sus antiguos compañeros sacerdotes, es reconocido como humilde, silenciosos y eficaz.

3 Fray Edward Daniang Daleng

El padre Daleng, el padre Robert Francis Prevost y el papa Benedicto XVI en 2007 Ordre de Saint-Augustin

Completa el equipo un personaje de perfil muy especial. Además de sacerdote, es religioso. Al igual que el Papa, es agustino. Ambos pertenecen a la Orden de San Agustín (OSA). Y proviene del continente con mayor fertilidad católica demográfica y vocacional: África.

Es fray Edward Daniang Daleng, quien nació en Nigeria.

Adicional al talento con los idiomas que demuestran sus compañeros, domina el inglés, el italiano, el francés y el igbo. Trabajó con monseñor Prevost antes de que fuese Papa, cuando era Prior General de los agustinos.

En lo académico, es sobresaliente. Aparte de ser sacerdote, posee un Doctorado en teología sistemática de la Universidad Católica Australiana y también un Doctorado en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en 2021.

¡Servidores de Dios a tiempo completo!

Aunque fray Edward no es secretario papal, sino que tiene un cargo distinto y específico, como vice regente de la Prefectura de la Casa Pontificia, en lo operativo cumplen funciones diarias similares. De hecho, se apoyan y complementan de modo permanente.

Los tres están presentes en la gestión de las audiencias, tanto en la general como en las privadas. Además, por deseo del Papa, es el querido fraile africano quien recibe y conduce con el Santo Padre a monarcas, autoridades internacionales y Jefes de Estado.

Trabajan alineados con la Secretaría de Estado de la Santa Sede, la estructura que integra la colaboración más directa con el Santo Padre. Operan como un engranaje milimétrico que incluye asistencia logística y el estricto protocolo que a diario muestra el Vaticano.

¿Por qué los llaman “Ángeles del Papa”?

Los tres colaboradores directos de León XIV tienen algo adicional en común y que es de notable importancia: una extraordinaria humildad. Y suelen aparecer como relevados, invisibles o sencillamente inexistentes, a pesar de ser piezas fundamentales.

La razón es simple: sirven al Vicario de Cristo, en cuanto Sucesor de Pedro, porque de esa forma cumplen su misión de amor y entrega absoluta a Dios. Y se les conoce afectuosamente como los Ángeles del Papa, debido a la particularidad de su especial servicio.

En efecto, los ángeles son seres especiales. Sin embargo, la palabra “ángel” proviene del griego angelos y el hebreo mal'akh. En ambos casos, el término remite a una función de envío que tiene por significado el de “mensajero”. Pero, no cualquiera, sino un mensajero de Dios.

No obstante, existe una distinción teológica muy relevante. El término ángel no define lo que son sino lo que hacen. San Agustín, un Doctor de la Iglesia especialmente querido por el Papa León XIV, lo resume así: “Ángel es el nombre de su oficio, no de su naturaleza”.