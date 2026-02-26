(VIDEO) Madres buscadoras, no pierden la esperanza

Ayudo a sembrar esperanza
En México la desaparición forzada se ha convertido en una tragedia que supera los sistemas institucionales de respuesta. Frente a esta realidad, cientos de mujeres , la mayoría madres, se reúnen en casa "Luisita", recorren territorios, exigen justicia y buscan respuestas donde la ausencia de sus seres queridos ha dejado dolor infinito.
Su lucha, basada en la perseverancia y el amor, se ha expandido por varios estados de México, al tiempo que grupos de apoyo y acompañamiento buscan también consuelo espiritual y justicia para todas las familias afectadas.