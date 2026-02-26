Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Madres buscadoras, no pierden la esperanza

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 26/02/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Colectivos de madres que buscan a sus desaparecidos se han convertido en un símbolo de esperanza y consuelo en medio de la crisis de violencia en México

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

En México la desaparición forzada se ha convertido en una tragedia que supera los sistemas institucionales de respuesta. Frente a esta realidad, cientos de mujeres , la mayoría madres, se reúnen en casa "Luisita", recorren territorios, exigen justicia y buscan respuestas donde la ausencia de sus seres queridos ha dejado dolor infinito.

Su lucha, basada en la perseverancia y el amor, se ha expandido por varios estados de México, al tiempo que grupos de apoyo y acompañamiento buscan también consuelo espiritual y justicia para todas las familias afectadas.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
Desaparicionesvideoviolencia
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día