The Chosen y sus 125 idiomas han obtenido un nuevo récord mundial

La serie The Chosen, con su primera temporada traducida a 125 idiomas, ha conseguido un segundo "Récord Mundial Guinness": es la serie en streaming más traducida de la historia

¡Un nuevo hito alcanzado! El 23 de febrero, Come and See, la organización sin fines de lucro dedicada a producir las siete temporadas de la serie estadounidense The Chosen, celebró un logro memorable. La multipremiada serie, la primera dedicada íntegramente a la vida de Jesús y sus apóstoles, ha sido reconocida por segunda vez como la serie más traducida de la historia por el Libro Guinness de los Récords. La primera temporada ya está disponible en 125 idiomas.

"Este no será el último disco"

El título se otorgó en ChosenCon, un encuentro internacional que reunió a fans, miembros del elenco y creadores de la serie del 19 al 21 de febrero para celebrar el impacto global de la serie. Con miles de asistentes, ChosenCon ofreció avances exclusivos, mesas redondas y diversos vistazos tras bambalinas a la producción. "Gracias al apoyo de todo el mundo y al extraordinario trabajo de Come and See y sus colaboradores, estoy seguro de que este no será el último récord de traducción que rompamos", declaró Dallas Jenkins, creador y director de la serie, en el evento.

Objetivo de seiscientos idiomas

El director ejecutivo de Come and See , James Barnett, elogió la generosidad de quienes apoyaron la serie, "quienes vinieron de todos los rincones del mundo". Al expresar su objetivo de traducir y doblar "Los Elegidos" a seiscientos idiomas para que sea accesible para todos, dijo: "La gente necesita escuchar la historia de Jesús en su propio idioma, el idioma en el que hablan, sueñan y oran".

Concluyó: "Este reconocimiento es un testimonio del trabajo de nuestro equipo de más de doscientos lingüistas expertos, teólogos locales, pastores y biblistas de todo el mundo, que trabajan incansablemente para hacer realidad este objetivo".