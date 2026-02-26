Obispos en EE.UU.: es hora de cambiar la forma en que gestionamos la inmigración

CUARESMA 2026
Dieciocho obispos católicos hicieron un enérgico llamado a reformar la política migratoria el 24 de febrero, horas antes del primer discurso sobre el Estado de la Unión del segundo mandato del presidente Trump.
Estos obispos representan principalmente a diócesis fronterizas del suroeste de Estados Unidos y California. Su declaración incluía una especie de "lista de deseos" de cambios específicos en la política migratoria que, según ellos, "ayudarán a proteger los derechos humanos de los inmigrantes y sus familias".
Estas recomendaciones incluían los ocho puntos específicos siguientes:
- Se debe respetar el derecho a solicitar asilo en la frontera.
- Se deben proteger los lugares sensibles (como iglesias y escuelas).
- La aplicación de leyes migratorias no debería centrarse en aquellos que contribuyen a la nación.
- Las familias inmigrantes deben mantenerse unidas.
- Se debe restablecer el debido proceso en el sistema de inmigración.
- Se debe detener el uso de tácticas para intimidar y crear miedo en la comunidad.
- Se deben hacer cumplir las normas de detención y no se debe detener a los grupos vulnerables.
- El Congreso y la administración deberían financiar programas de reintegración para los deportados.
Desarrollaron cada uno de estos puntos con mucho más detalle en la declaración. Cada recomendación apoyará un sistema más humano, escribieron:
"Si bien reconocemos el derecho y el deber de una nación soberana de hacer cumplir sus leyes, también creemos que esas leyes deben respetarse de una manera que proteja la dignidad humana otorgada por Dios y los derechos de la persona humana".
Sistema roto
Los obispos se encuentran entre las numerosas voces que exigen una reforma migratoria integral. Una amplia coalición de legisladores, líderes religiosos y otros actores ha argumentado durante décadas que el sistema está roto y atrasado.
La declaración de los obispos habló de esta preocupación de larga data y del amplio apoyo a la reforma:
"Como los obispos católicos estadounidenses y muchos en todo el país han abogado durante décadas, el Congreso debería reparar el sistema migratorio estadounidense, facilitando el acceso de los inmigrantes trabajadores y sus familias a la ciudadanía y mejorando el acceso al sistema de inmigración legal. Como se declaró en un Mensaje Especial de noviembre del año pasado, los obispos estadounidenses se oponen a la deportación masiva indiscriminada de personas y creen que atenta contra los derechos humanos de nuestros semejantes y no beneficia a la nación.
Mientras el Congreso y la administración deliberan sobre cambios en la aplicación de la ley migratoria en todo el país, los instamos a considerar estas recomendaciones. Como siempre, estamos dispuestos a colaborar con ellos para crear un sistema migratorio que garantice la seguridad pública, proteja los derechos humanos, fomente el crecimiento económico y la justicia, y defienda nuestra herencia como nación de inmigrantes".
Su declaración se produce en medio de preocupaciones persistentes sobre los estándares de detención y las tácticas de aplicación de la ley migratoria por un lado, y la seguridad fronteriza por el otro.