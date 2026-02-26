Obispos en EE.UU.: es hora de cambiar la forma en que gestionamos la inmigración

Un grupo de 18 obispos católicos emitió un enérgico llamado a reformas en la aplicación de las leyes migratorias justo antes del discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Trump

Dieciocho obispos católicos hicieron un enérgico llamado a reformar la política migratoria el 24 de febrero, horas antes del primer discurso sobre el Estado de la Unión del segundo mandato del presidente Trump.

Estos obispos representan principalmente a diócesis fronterizas del suroeste de Estados Unidos y California. Su declaración incluía una especie de "lista de deseos" de cambios específicos en la política migratoria que, según ellos, "ayudarán a proteger los derechos humanos de los inmigrantes y sus familias".

Estas recomendaciones incluían los ocho puntos específicos siguientes:

Se debe respetar el derecho a solicitar asilo en la frontera.

Se deben proteger los lugares sensibles (como iglesias y escuelas).

La aplicación de leyes migratorias no debería centrarse en aquellos que contribuyen a la nación.

Las familias inmigrantes deben mantenerse unidas.

Se debe restablecer el debido proceso en el sistema de inmigración.

Se debe detener el uso de tácticas para intimidar y crear miedo en la comunidad.

Se deben hacer cumplir las normas de detención y no se debe detener a los grupos vulnerables.