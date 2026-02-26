Exponer las obras de misericordia en redes sociales

En una cultura donde todo se comparte, ¿qué lugar tiene la discreción que propone el Evangelio ante las obras de misericordia? Esto responde un sacerdote

CUARESMA 2026

Seguir a Jesús, es una tarea diaria, teniendo el firme propósito de alcanzarlo; es decir, ir más allá. Y aunque no siempre es fácil, el mismo Jesús nos invita a vivir la misericordia, de modo que podamos compartirla con los demás. El camino de la misericordia es el camino perfecto que nos conduce a su amor.

En un mundo donde pareciera que la indiferencia abunda, las obras de misericordia, nos recuerdan la importancia de ver por nuestro prójimo y ayudarle en sus necesidades corporales y espirituales. Practicando estas obras lograremos crecer en virtud, especialmente en este tiempo de Cuaresma.

Redescubrir las obras de misericordia

Raquele Jacob

Dice la Sagrada Escritura: "Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán misericordia" (Mt.5, 7). Si queremos vivir la misericordia es necesario redescubrir a través de sus obras, así lo mencionó el Papa Francisco en su Bula Misericordiae Vultus.

¿Hacer el bien para ser vistos?

En entrevista para Aleteia, el presbítero Gerardo Torres, explicó el importante mensaje que nos da Jesús a través de su Palabra en el Evangelio de Mateo 6,1-4, durante este periodo de Cuaresma.

"Cuando nos venimos a imponer la ceniza, se nos proclama el evangelio de san Mateo, Jesús nos invita a dos cosas: la primera, a practicar la caridad, el ayuno y la oración; pero la segunda (y en la que Jesús pone especial énfasis porque es la más importante) es a que tengamos cuidado de no practicar estas cosas delante de los hombres, para ser vistos, sino por amor a Dios, de tal manera que cumplan su verdadero propósito: el ayuno, el dominio de la voluntad y la lucha contra el pecado; la oración, la relación familiar con Dios; y la caridad, el compartir, ayudar a los demás y vencer la avaricia".

Con ello, recordamos que Dios Padre nos ve en lo secreto y basta con que Él sepa nuestras obras, así como el propósito con el que fueron hechas.

Cuando la caridad se convierte en contenido

El padre Gerardo, explicó que "hay ocasiones en las que el diablo busca tentarnos no tanto para desanimarnos a hacer la caridad, sino a hacerlo por mero cumplimiento o exhibicionismo".

Es ahí cuando todas nuestras obras de caridad, tanto espirituales como corporales pueden llegar a tergiversarse en una fuente de likes para nuestras redes sociales, donde al dar de comer a alguien necesitado se convierte en escenario .

A continuación, el padre Gerardo Torres, compartió para los lectores de Aleteia algunos consejos que podemos poner en práctica durante esta Cuaresma y realizar con propósito las obras de misericordia.

1 Ser concientes

Es necesario conocer la razón por la que estamos haciendo las obras de misericordia, y no hacer por hacer. De ser así puede solo lo haríamos por mero cumplimento.

2 Cuestinarnos

Rawpixel.com | Shutterstock

El padre Gerardo, nos invita a hacernos la siguiente pregunta: ¿Realmente tienen los demás que enterarse de la caridad que estoy haciendo? Habrá ocasiones en las que sea edificante, pero sin duda que debemos ser los primeros en tener la convicción de que los aplausos de este mundo no deben ser la motivación y el motor de nuestro actuar, sino el amor a Dios.

Volver a la Palabra de Dios

Jesús en el evangelio de Mateo también nos dice que si buscamos la recompensa en este mundo, ya no la obtendremos de nuestro Padre celestial. Pero hay un grado más alto todavía de hacer caridad: no por recompensa, sino por amor y correspondencia a Dios.