El Papa en España: una visita esperada durante 15 años

Yellow Title Icon
pope-leo-xiv-general-audience-st-peters-square-vatican

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 26/02/26
Del 6 al 12 de junio, el Papa León XIV pisará suelo español. Se espera que la agenda oficial contemple tres destinos dentro del país

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó el 25 de febrero de 2026 que el Papa visitará España del 6 al 12 de junio. Este cuarto viaje apostólico de León XIV le llevará a seguir los pasos de Juan Pablo II, quien la visitó en cinco ocasiones, y Benedicto XVI, quien la visitó en tres ocasiones. El comunicado de prensa no menciona las ciudades que visitará, pero el portal Vatican News indica que se espera que el Papa viaje a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Tags:
papa leon xivpontificadoviaje apostólico
