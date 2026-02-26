El Papa en España: una visita esperada durante 15 años

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó el 25 de febrero de 2026 que el Papa visitará España del 6 al 12 de junio. Este cuarto viaje apostólico de León XIV le llevará a seguir los pasos de Juan Pablo II, quien la visitó en cinco ocasiones, y Benedicto XVI, quien la visitó en tres ocasiones. El comunicado de prensa no menciona las ciudades que visitará, pero el portal Vatican News indica que se espera que el Papa viaje a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Invitado por el Rey Felipe VI de España y el episcopado español, se espera que el Papa llegue a Madrid el 6 de junio. Su bienvenida formal por parte del Rey debería dar a su estancia el carácter de una visita de Estado, la primera desde la de Benedicto XVI en 2011. El pontífice alemán fue luego recibido en la capital española con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en Madrid.

Si bien las relaciones entre la Iglesia Católica y la Corona española son buenas, la situación es mucho más complicada con el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, que ha legalizado notablemente la eutanasia y reducido la importancia de la enseñanza religiosa en las escuelas. Por lo tanto, se seguirá de cerca la forma en que el jefe de gobierno se reúna con León XIV.

Los rumores que circulaban en la prensa española apuntaban a un posible encuentro entre el Papa y la juventud española en el estadio Santiago Bernabéu, el famoso estadio del Real Madrid, con capacidad para más de 83.000 espectadores. Este estadio albergó a Juan Pablo II durante su visita de 1982.

También es probable que el Papa visite la Catedral de Madrid para reunirse con la comunidad diocesana, encabezada por el cardenal José Cobo Cano. Al igual que la sociedad española en su conjunto, el clero madrileño se caracteriza por una cierta polarización entre una tendencia conservadora, aún estructurada ideológicamente por el franquismo, y corrientes más progresistas. Pero España también está experimentando un despertar espiritual entre los jóvenes y un aumento en las solicitudes de bautismo.

Barcelona: un homenaje a Gaudí

La Sagrada Familia,2026. NurPhoto via AFP

Se espera que la visita del Papa a Barcelona, ​​segunda parada de su gira, se centre en la basílica de la Sagrada Familia, en el contexto de la conmemoración del centenario de la muerte de su reconocido arquitecto, Antonio Gaudí (1852-1926), cuya causa de beatificación está en curso. El Papa podría bendecir simbólicamente la última torre, poniendo así fin a un proyecto de construcción iniciado en 1882. Esta basílica fue consagrada por Benedicto XVI durante su visita en noviembre de 2010, aunque las obras de las torres exteriores aún continuaban.

Según la prensa local, la visita del Papa León XIV también podría desembocar en un encuentro con los fieles en el Estadio Olímpico de Montjuïc, que albergó los Juegos de Barcelona en 1992.

Además, esta recepción del Papa será, con toda probabilidad, el último acto del cardenal Juan José Omella como arzobispo de Barcelona. Este cardenal, que celebrará su 80.º cumpleaños el 21 de abril, también cumple 30 años como obispo este año. Desde que el Papa Francisco lo nombró cardenal en 2017, se ha convertido en la figura más destacada de los medios de comunicación de la Iglesia católica en España.

En su diócesis de Barcelona, ​​donde el clero se divide entre una tendencia separatista catalana y una corriente más legitimista hacia la Corona española, el cardenal Omella ha logrado encarnar cierto consenso y unidad. Las tensiones entre Barcelona y Madrid, que alcanzaron su punto álgido con la declaración de independencia emitida por el líder catalán Carles Puigdemont en 2017, parecen haberse apaciguado ahora gracias a las concesiones otorgadas por el gobierno español a los partidos catalanes.

Canarias , un archipiélago afectado por la crisis migratoria

Para la última etapa de su viaje apostólico a España, el Papa viajará mucho más lejos, a las Islas Canarias, un grupo de siete islas situadas frente a la costa de Marruecos. Esta región turística es la más pobre de España. León XIV, quien visitará Las Palmas y Tenerife, será el segundo Papa en visitar este archipiélago, después de Juan Pablo II en 1982.

Pero, al igual que su visita prevista a la isla italiana de Lampedusa el 4 de julio, este viaje situará principalmente a León XIV en los pasos de su predecesor inmediato. De hecho, sin lograr concretar este proyecto, el Papa Francisco había expresado repetidamente su deseo de visitar estas islas, especialmente afectadas por la crisis migratoria.