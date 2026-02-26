¿A qué tipo de retiro espiritual te conviene acudir?

Hacer un alto para encontrarte con Dios y contigo mismo es necesario para el progreso espiritual, por eso conviene saber qué tipo de retiro puedes tomar

Un retiro espiritual siempre será necesario para todos los cristianos que deseamos progresar en nuestra vida como hijos de Dios. Seguro hay algún tipo de retiro que se acomodará incluso a nuestras actividades y hasta a nuestras situación sentimental.

Dice la Enciclopedia católica que "la serie de días pasados de manera solitaria y consagrados a prácticas de ascetismo, particularmente oración y penitencia, y que llamamos retiro, es tan antiguo como la Cristiandad".

Si ya has pensado en la posibilidad de ir a alguno, te invitamos a descubrir cuál es el tipo de retiro que más te conviene en este momento.

1 De acuerdo con el tiempo litúrgico

Este es el tipo de retiro al que no debería faltar ningún católico. Si deseas prepararte para vivir con intensidad el cambio del calendario litúrgico, no puedes saltarte la oportunidad.

Pregunta en tu parroquia o investiga si en algún movimiento católico tienen programados estos retiros. Recuerda que los más comunes concuerdan con los tiempos fuertes: Adviento, Cuaresma y Pascua; regularmente se realizan en domingo y solamente durante unas horas.

2 De meditación y silencio

Vivimos inmersos en un mundo que desprecia el silencio. No podemos prescindir de la tecnología, la música, los anuncios espectaculares, el tránsito pesado, etc. Todo distrae nuestra atención y por lo mismo es necesario darle un descanso a la mente y al alma.

Los retiros de meditación y silencio son presenciales, necesariamente. Suelen durar dos o tres días, pero en ocasiones algunos se extienden un poco más. Su objetivo es ayudar a la reflexión, facilitando el encuentro personal con Dios mediante la oración, la Eucaristía, la Reconciliación y la introspección.

Es importante el acompañamiento y la guía de los facilitadores que dirigirán algunos temas y darán espacios para meditar en silencio. El lugar es muy importante y seguramente estará alejado de la ciudad para evitar distractores.

Existen casas de retiros que ofrecen este servicio y movimientos laicales que invitan con regularidad a quien desee vivir esta experiencia y posteriormente unirse a ellos, o simplemente vivirlo para provecho personal.

3 De evangelización

Estos retiros pueden ser presenciales o el línea, ya que su objetivo será la formación. Pueden intervenir varios expositores y habrá momentos de oración y mesas de trabajo para compartir puntos de vista.

Son muy comunes en las parroquias, grupos de evangelización y movimientos laicales, pero también pueden realizarse por decanato y por diócesis, convocando a un gran número de asistentes.

Si deseas integrarte a un grupo seguramente te tocará participar ocasionalmente.

4 De parejas

Una manera muy eficaz para conocerse y mejorar su relación es el retiro para parejas. Existen movimientos laicales que ofrecen este servicio cada tres o cuatro meses y tienen un lugar apropiado para recibir a matrimonios o novios.

En el caso de los matrimonios se imparten temas relacionados al sacramento y a la vida en común que los ayudará a reforzar sus lazos, a refrescar su amor y continuar con ánimo renovado su compromiso.

En cuanto al de novios, también se les ayuda a discernir si su camino es el matrimonio, a dialogar con su pareja para comprobar si están prepara la responsabilidad y el compromiso del matrimonio y en general, los ayuda a conocer aspectos que tal vez nunca habían hablado.

5 De sanación

Hay movimientos y parroquias que organizas estos retiros en los que se reflexionan temas de ayuda espiritual, integrando un momento de oración con el Santísimo Sacramento expuesto, hay cantos, dinámicas, la santa Misa y confesión sacramental.

Por lo regular se realizan en sábado o domingo y su duración es de unas horas. Estos retiros son muy comunes y la invitación a participar se extiende a quien desee acudir.