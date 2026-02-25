(VIDEO) Reflexión de san Agustín en la Cuaresma

El gran obispo de Hipona enseñó que la conversión no empieza afuera, sino dentro, donde Dios habita en silencio

La Cuaresma es tiempo de regreso, de verdad y de conversión interior. Pocos santos han comprendido este camino con tanta profundidad como san Agustín de Hipona, uno de los grandes padres de la Iglesia, cuya espiritualidad sigue iluminando a los cristianos siglos después. Su enseñanza, profundamente actual, invita a volver al corazón para reencontrar a Dios.