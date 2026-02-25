Aleteia
(VIDEO) Reflexión de san Agustín en la Cuaresma

publicado el 25/02/26
El gran obispo de Hipona enseñó que la conversión no empieza afuera, sino dentro, donde Dios habita en silencio

La Cuaresma es tiempo de regreso, de verdad y de conversión interior. Pocos santos han comprendido este camino con tanta profundidad como san Agustín de Hipona, uno de los grandes padres de la Iglesia, cuya espiritualidad sigue iluminando a los cristianos siglos después. Su enseñanza, profundamente actual, invita a volver al corazón para reencontrar a Dios.

