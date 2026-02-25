(VIDEO) Reflexión de san Agustín en la Cuaresma

Ayudo a sembrar esperanza
CUARESMA 2026
Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.
CUARESMA 2026
Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.
La Cuaresma es tiempo de regreso, de verdad y de conversión interior. Pocos santos han comprendido este camino con tanta profundidad como san Agustín de Hipona, uno de los grandes padres de la Iglesia, cuya espiritualidad sigue iluminando a los cristianos siglos después. Su enseñanza, profundamente actual, invita a volver al corazón para reencontrar a Dios.