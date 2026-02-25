Aleteia
(VIDEO) Cuando el pueblo sufre por la violencia, Dios no está lejos

Guillermo Arévalo - publicado el 25/02/26
En Jalisco, ante la violencia e incertidumbre, los sacerdotes encontraron cómo acompañar a su rebaño

Tras la violencia generada por grupos delictivos, sacerdotes en Jalisco elevaron el Santísimo desde las azoteas para bendecir a los ciudadanos y pedir paz.

Lo ocurrido este fin de semana, generó miedo e incertidumbre en gran parte de México, con especial impacto en Jalisco. En medio de calles bloqueadas, incendios y tensión comunitaria, surgió una respuesta espiritual: sacerdotes elevaron el Santísimo Sacramento desde las alturas para bendecir a sus comunidades y abrir un espacio de consuelo y esperanza en medio de la ansiedad colectiva.

