Mónaco, África y España: se anuncian oficialmente los próximos viajes del Papa

La Santa Sede ha anunciado oficialmente tres destinos internacionales para el Papa León XIV durante los próximos meses
La Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció oficialmente el 25 de febrero de 2026 los tres próximos viajes internacionales del Papa León XIV. El Papa viajará primero a Mónaco el 28 de marzo, su primer destino europeo fuera de Italia.
Posteriormente, del 13 al 23 de abril, emprenderá una gira por cuatro países africanos. Este viaje incluirá visitas a Argelia (Argel y Annaba); Camerún (Yaundé, Bamenda y Duala); Angola (Luanda, Muxima y Saurimo); y Guinea Ecuatorial (Malabo, Mongomo y Bata).
Finalmente, el pontífice visitará España del 6 al 12 de junio. Se prevé que visite las ciudades de Madrid y Barcelona, y posteriormente las Islas Canarias.