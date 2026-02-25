Mónaco, África y España: se anuncian oficialmente los próximos viajes del Papa

La Santa Sede ha anunciado oficialmente tres destinos internacionales para el Papa León XIV durante los próximos meses

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció oficialmente el 25 de febrero de 2026 los tres próximos viajes internacionales del Papa León XIV. El Papa viajará primero a Mónaco el 28 de marzo, su primer destino europeo fuera de Italia.