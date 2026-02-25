Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Mónaco, África y España: se anuncian oficialmente los próximos viajes del Papa

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-lebanon-trip-beirut

Photo by Lebanese Presidency / AFP

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 25/02/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
La Santa Sede ha anunciado oficialmente tres destinos internacionales para el Papa León XIV durante los próximos meses

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

La Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció oficialmente el 25 de febrero de 2026 los tres próximos viajes internacionales del Papa León XIV. El Papa viajará primero a Mónaco el 28 de marzo, su primer destino europeo fuera de Italia.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
papa leon xivpontificadoviaje apostólico
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día