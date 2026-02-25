La sencilla elección de Matteo Bocelli que puede inspirarnos esta Cuaresma

Antes de una gran actuación, Matteo Bocelli eligió algo discretamente familiar, ofreciendo un oportuno recordatorio de Cuaresma

CUARESMA 2026

Horas antes de su actuación en el Festival de Viña del Mar 2026, Matteo Bocelli fue visto haciendo algo que los católicos de todo el mundo reconocerían al instante. Asistió a la Misa dominical en la capilla de San Miguel en Valparaíso, deslizándose silenciosamente hacia un espacio definido no por luces ni aplausos, sino por la oración.

No había nada extraordinario en el acto en sí. Eso era precisamente lo que lo hacía tan atractivo.

En un mundo que suele asociar a las figuras públicas con apariciones cuidadosamente seleccionadas, ver a un joven artista participar en algo tan cotidiano resultó ser discretamente refrescante. El hijo de Andrea Bocelli, cuya trayectoria musical es cada vez más propia, no trató el día de su actuación como algo separado de los ritmos de la fe. Simplemente fue a Misa.

Cuando se le preguntó si buscaba suerte antes de su espectáculo, Bocelli ofreció una respuesta que resonó mucho más allá del breve intercambio. "El Señor está por encima de todo", explicó a Canal 13. Una declaración sencilla, pero que evoca con dulzura la esencia de la vida católica.

Especialmente durante la Cuaresma, este pequeño momento posee una belleza particular. Este tiempo invita a los creyentes a reordenar sus prioridades, a retomar prácticas que anclan en lugar de distraer. La oración, el sacrificio y la atención a Dios cobran un significado renovado, no como grandes gestos, sino como hábitos constantes.

Por eso, la elección de Bocelli resuena en el católico común. No presenta la fe como algo reservado para crisis o ceremonias. Muestra una creencia que se integra de forma natural en la vida cotidiana, incluso en un día lleno de anticipación y responsabilidad profesional. De hecho, demuestra cómo la fidelidad a menudo se revela no en momentos excepcionales, sino en la constancia.

También resulta bastante tranquilizador ver a las generaciones más jóvenes encarnar esta idea. Sugiere que, en medio de las presiones y distracciones modernas, la antigua cadencia del culto aún conserva su lugar. Una capilla en Valparaíso se convierte, por un momento, en un recordatorio de que el éxito y la oración no tienen por qué competir.