La carta de León XIV a un ateo en busca de Dios

"Quien ama a Dios, quien lo busca con sinceridad, no puede ser ateo": este es el mensaje que León XIV transmite en una carta dirigida a un ateo, publicada el martes 24 de febrero

Desde el 22 de febrero, el Papa León XIV participa en el tradicional retiro de Cuaresma en el Vaticano con los principales responsables de la Curia. Un tiempo de silencio, meditación e introspección durante el cual el Papa se mantiene alejado de la vida pública y mediática. Sin embargo, este martes 24 de febrero, la revista Piazza San Pietro, publicación mensual de la basílica de San Pedro, publicó una breve correspondencia de León XIV en la que responde a un tal Rocco, originario de Calabria.

Rocco le envió un poema titulado "Un ateo que ama a Dios". En él, el italiano reconoce "creer que no cree", pero explica que se pregunta por "el misterio de la armonía" de este mundo y que siente cierta "inquietud" por no poder encontrar a Dios en su vida.

En su respuesta, León XIV agradece a Rocco su carta y explica que su poema le ha recordado una frase de san Agustín en las Confesiones: "Tú estabas en mí, y yo fuera. Y allí te buscaba". "Estas palabras bastan para decirte que quien ama a Dios, quien lo busca con un corazón sincero, no puede ser ateo", afirma el Papa.

Para León XIV, el "verdadero problema de la fe" no es "creer o no creer", sino que hay que distinguir entre "los que buscan a Dios y los que no lo buscan". Dios, asegura a su corresponsal, "se deja encontrar por el corazón que lo busca".