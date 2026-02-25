Acompañamiento espiritual para sacerdotes, de manera virtual

El llamado recibido por el Papa Francisco en 2016, durante su visita a México, renovó el compromiso y alegría con el que ya servían. Ahí comenzó el camino que, diez años después, llevaría a la creación de Cor Ardens, una aplicación móvil para sacerdotes

El Padre Gustavo Eugenio Elizondo, co fundador de la Compañía de María, Madre de los Sacerdotes, junto a María Beatriz Arce de Blanco- habló con Aleteia sobre Cor Ardens, una aplicación diseñada especialmente para ayudar a los sacerdotes en su vida espiritual y en el ejercicio de su ministerio.

El padre Gustavo cuenta que, hace más de diez años, en su parroquia, ubicada en Toluca, ya existía un grupo de oración bastante comprometido que se reunía a rezar el rosario. Pero, tras la visita del Papa Francisco a México, en la que pidió especialmente rezar por los sacerdotes, este grupo descubrió su misión: “Dedicar su actividad apostólica en favor de los sacerdotes, concretamente viviendo las catorce obras de misericordia, no solamente la oración”. Esta obra condujo, posteriormente, a la fundación de la Compañía de María Madre de los Sacerdotes.

Casi 10 años después de este llamado, la Compañía de María Madre de los Sacerdotes -erigida como una Asociación Privada de Fieles en 2021- lanzó la App Cor Ardens para continuar y expandir con su misión.

Esta aplicación -que significa “Corazón Ardiente”, haciendo referencia al pasaje de Emaús- busca facilitar el camino del sacerdote, fortalecer su vida espiritual y aportar a su formación continua.

En la aplicación es posible encontrar meditaciones del Evangelio -específicas para el sacerdote-, oraciones, documentos del magisterio y distintos recursos que pueden ser de utilidad para que el sacerdote prepare sus homilías.

Pero la parte más importante para los creadores, es el plan de vida de piedad.

"Esta aplicación, sobre todo, se trata de facilitarle al sacerdote recursos para cumplir un plan de vida de piedad diario. El sacerdote sabe que tiene que hacer oración todos los días, rezar el rosario, hacer un examen de conciencia, tener devoción a la virgen, rezar la liturgia de las horas… son oraciones que el sacerdote tiene que hacer porque es como la gasolina para el sacerdote. Si él no reza, no va a poder ejercer su ministerio. Entonces la aplicación permite ver un plan de vida diario, semanal y mensual”.

La maternidad espiritual y los custodios

Sin embargo, aunque esta aplicación esta diseñada para los presbíteros, la Compañía de María Madre de los Sacerdotes no solo contempla a sacerdotes, sino que parte importante para su vida y misión concierne a los laicos.

Esta asociación, que está presente en cerca de 30 países, cuenta con aproximadamente 1600 hombres y mujeres que forman parte de la maternidad espiritual y custodia de sacerdotes.

“Lo que promovemos -explica el padre- es que las mujeres con corazón de madre se propongan adoptar hijos espirituales sacerdotes y acompañarlos con su oración; y en la medida de lo posible, viviendo las obras de misericordia”.

Esta ayuda, explica, permite que el sacerdote tenga más tiempo y disposición para ejercer su ministerio; pero también, que se sienta más acompañado, especialmente por la Virgen María.

Y los hombres, a imagen de san José, ayudan al sacerdote a vivir su ministerio.

“Las madres espirituales y los custodios ofrecen la vida por los sacerdotes, por la conversión y santificación de los sacerdotes. Estamos hablando también, obviamente, del Papa, de los obispos, cardenales y seminaristas”.

Esta misión fue presentada al Santo Padre León XIV en Roma y, cuenta el padre Gustavo, que el Papa envío su bendición y agradeció su labor en favor de los sacerdotes.

Para conocer más de la maternidad espiritual, la custodia o acceder a diferentes reflexiones, puede consultarse su sitio web.