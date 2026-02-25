3 razones por las que deberías animarte a ser lector en Misa

La liturgia requiere del servicio de los laicos y qué mejor oportunidad para quien desea acercarse más a Dios que siendo lector en la santa Misa. ¿Te animas?

La liturgia requiere de la colaboración de los laicos para que el sacerdote se dedique a lo suyo, es decir, a celebrar con todos el misterio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Misa. Por eso, para la primera parte de la Eucaristía es importante la participación del lector o lectores.

La liturgia de la Palabra

En efecto, cuando vamos a Misa completa nos preparamos con la liturgia de la Palabra - primera parte de la Misa - para recibir el cuerpo de Cristo en la liturgia de la Eucaristía - segunda parte - .

Los ministros propios de la Eucaristía son el obispo, el sacerdote y el diácono (CIC 910 & 1). Por supuesto, el más importante es el presidente, es decir, el sacerdote porque sin él no puede haber consagración. Pero también están los acólitos o monaguillos, los lectores, el salmista, los colectores, el monitor y el coro.

Cada uno desempeña una función diferente y necesaria. A los niños se les invita regularmente a ser monaguillos, pero los adultos también tienen oportunidad de ofrecer su servicio proclamando la Palabra de Dios, ya sea como lector o salmista. Enfoquémonos en las ventajas de ser lector:

1 Llegar temprano a Misa

El domingo es día de descanso para la mayoría de los fieles (CEC 2184). Sin embargo, es un día que debemos dedicar a Dios y a la familia. Recordemos que "domingo" significa "día del Señor" (CEC 2177). Así es que, antes que cualquier otra actividad deberíamos acudir a Misa y después pasar el día con los seres queridos.

Por eso, una ventaja de ser lector será que tengas que llegar a Misa antes de que comience para dar una repasada final a la lectura, orar con los demás participantes y salir con el sacerdote en la procesión. Esta es una experiencia hermosa que te enriquecerá y, un plus, tus hijos recibirán un excelente ejemplo.

2 Conocer a los miembros de la comunidad

Quien generosamente presta su servicio en la iglesia se vuelve una persona de referencia. Por supuesto podrás conocer a los demás miembros de la comunidad y a sus familias, ayudarles a acercarse al sacerdote - porque quizá no lo creas, pero muchas personas tienen temor de hablar con él - .

Y silenciosamente estarás dando testimonio de que Dios está presente entre sus hijos, sobre todo en aquellos que prestan su voz para hablar a los demás.

3 Formarse en la fe

Cuando preparamos una lectura le ponemos mayor atención a lo que Dios nos dice. Pero también nos mueve a conocer mejor la Sagrada Escritura, en cuanto a su estructura, su historia, sus autores humanos, en fin.

Es una excelente oportunidad para formarnos, orar con la Palabra de Dios y prestar un servicio a nuestra comunidad parroquial.