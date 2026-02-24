Violencia: cómo hablar e informar a los hijos sobre el tema 

<em>Muchos padres se preguntan cómo hablar con los hijos sobre la violencia sin generar miedo, pero sí conciencia y herramientas emocionales. Una psicóloga infantil responde</em><br>

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

La violencia por desgracia no es un tema ajeno, pues cada día nos encontramos con altos índices de violencia a nivel mundial y lamentablemente no es un tema exclusivo para adultos. Los niños cada vez están más expuestos y escuchan conversaciones o ven imágenes donde perciben tensión. Por lo tanto, la pregunta que los padres se hacen no es si hablar o no, sino cómo hacerlo.

Actualmente, muchos países se enfrentan a lamentables actos de violencia, entre ellos y el más reciente México, especialmente en Jalisco el cual se encuentra en código rojo debido a la inseguridad en las calles a causa de la captura de uno de los más grandes narcotraficantes.

Esta ola de violencia ha generado incertidumbre en muchos menores, por lo tanto, como padres, es importante hablar del tema, preparar a los hijos e informarlos adecuadamente. Aleteia conversó con una especialista infantil, quien habló al respecto sobre los efectos de la violencia en los niños y cómo ayudar a los padres a tratar el tema adecuadamente con sus hijos.

¿Qué pasa cuando un niño presencia violencia?

New Africa | Shutterstock

Cuando un niño vive momentos de violencia por alguna situación que está ocurriendo en su país, escuela e incluso en su hogar, hay repercusiones en ellos. Así lo explicó la psicoterapeuta Carmen Hernández, especialista infantil.

"Los sucesos de violencia pueden afectar a los niños, tanto emocional como físicamente. Dependiendo de la personalidad y del ambiente en el que se desarrolle el niño".

A su vez, compartió cuáles son los síntomas que pueden presentar: "Miedos, ansiedad, dificultad para dormir, pesadillas, o despertarse varias veces durante la noche. Por otro lado, aparecen actitudes de agresividad, aislamiento y problemas de comportamiento. Se distraen con facilidad, hay una dificultad para concentrarse".

Cómo hablar con los hijos sobre el tema

La especialista Carmen Hernandez compartió algunos consejos que los padres lectores pueden aplicar al momento de hablar sobre la violencia:

1 Siempre decir la verdad

"Aquí lo primordial es no mentirles y tratar de darles la información de acuerdo a su edad y necesidades". Es importante encontrar el punto de equilibrio en el que podamos hablar del tema, pero de acuerdo a su capacidad de comprensión. Finalmente, enfatizó en que "esto debemos de hacerlo siempre en un entorno de amor y contención.

2 Compartir sin sobrecargar

Si te preguntas hasta qué punto compartir información con tus hijos, la respuesta está en que, "primero, es importante tomar en cuenta la edad del niño y lo esencial es basarnos en la información que pregunten", explicó.

Muchas veces, ellos solo tienen una duda y los padres terminan dando más información de la que el niño pide o necesita, "de esta manera no daremos mayor explicación de lo que él necesita o pide".

3 Escuchar y validar sus emociones

Halfpoint | Shutterstock

Ante alguna situación de violencia, es esperado que experimenten miedo, confusión y ansiedad, por lo que es importante que escuchemos con atención y validemos cada una de sus emociones.

4 Refuerza sus redes de apoyo

Hazles saber que estás con ellos y para ellos; de esta manera sabrán que pueden contar contigo y que a su vez pueden sentirse a salvo. Los padres son el refugio seguro de un niño.

5 Mantener rutinas y actividades tranquilas

Mantener la calma de los niños mientras se encuentran en casa por alguna situación de violencia en la ciudad es importante; por ello, el tiempo transcurrido en casa es el momento adecuado para realizar actividades en familia: puedes leerles un cuento o hacer alguna actividad o juego con ellos, de modo que se sientan tranquilos y acompañados.