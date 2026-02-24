Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Actualidad
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Miles de fieles acuden a venerar las reliquias de san Francisco de Asís

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 24/02/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
A 800 años de su muerte, la veneración pública de sus restos se convierte en una llamada a redescubrir la fraternidad y la entrega cristiana

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

Ocho siglos después de su muerte, la figura de san Francisco de Asís continúa interpelando al mundo contemporáneo. Con motivo de este aniversario histórico, la Iglesia ofrece un tiempo especial de veneración pública de sus restos en Asís, no como un recuerdo del pasado, sino como una invitación viva a redescubrir el corazón del Evangelio: la fraternidad, la humildad y el amor entregado.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
aniversarioreliquiassan Francisco de Asísvideo
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día