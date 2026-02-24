(VIDEO) Miles de fieles acuden a venerar las reliquias de san Francisco de Asís

A 800 años de su muerte, la veneración pública de sus restos se convierte en una llamada a redescubrir la fraternidad y la entrega cristiana

Ocho siglos después de su muerte, la figura de san Francisco de Asís continúa interpelando al mundo contemporáneo. Con motivo de este aniversario histórico, la Iglesia ofrece un tiempo especial de veneración pública de sus restos en Asís, no como un recuerdo del pasado, sino como una invitación viva a redescubrir el corazón del Evangelio: la fraternidad, la humildad y el amor entregado.