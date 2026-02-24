René Laennec el médico católico que inventó el estetoscopio

Un médico francés, extremadamente amable y bondadoso, identificó y dio nombre al melanoma e inventó un método avanzado para tratar la tuberculosis

Los médicos solían colocar el oído directamente sobre el pecho de los pacientes (un procedimiento conocido como auscultación inmediata o directa) para diagnosticar su estado. Como se puede imaginar, esto resultaba bastante incómodo para el médico y especialmente para las pacientes. Gracias a un brillante francés de 35 años, desde hace más de 200 años se ahorra esta vergüenza, tanto a los médicos como a los pacientes.

René Théophile Hyacinthe Laennec (17 de febrero de 1781 - 13 de agosto de 1826) fue un médico francés. Estuvo a punto de abandonar la profesión, ya que su padre, abogado, le desanimaba a estudiar medicina. Sin embargo, tras unas vacaciones en el campo, donde bailó, compuso poesía y aprendió griego, Laennec volvió a estudiar medicina.

Un examen incómodo

Public Domain | Wiki Commons

Un día, René Laennec examinó a una paciente que presentaba síntomas de enfermedad cardíaca. Más tarde escribió en su tratado "De la auscultación mediata" (1819):

"En 1816, una joven que padecía síntomas generales de cardiopatía acudió a mi consulta, pero en su caso la auscultación y la palpación no sirvieron de mucho debido a su elevado grado de obesidad. El segundo método que acabo de mencionar [auscultación directa] era inaceptable debido a la edad y el sexo de la paciente. Recordé un hecho sencillo y bien conocido en el campo de la acústica: si rascamos un extremo de un trozo de madera con una aguja y acercamos el otro extremo al oído, oiremos un rasguño muy fuerte y claro. Inmediatamente, siguiendo esta sugerencia, enrollé un trozo de papel en forma de cilindro y puse un extremo cerca del corazón y el otro en el oído, y me sorprendió y satisfizo bastante poder oír el latido del corazón de una manera mucho más clara de lo que jamás había podido hacerlo con el oído pegado directamente".

"El cilindro"

Al principio, Laennec llamó a su nuevo instrumento simplemente "El cilindro". Sin embargo, sus colegas cambiaban el nombre, lo que le irritaba mucho. Por lo tanto, bautizó su invento con la palabra "estetoscopio", del griego stethos ("pecho") y skopein ("mirar, examinar").

Laennec, ahora es conocido como el padre de la investigación moderna sobre las enfermedades pulmonares. Además, acuñó el término "melanoma", del griego melas, "negro". En 1804, Laennec fue el primero en dar una conferencia sobre el melanoma cutáneo, a pesar de que todavía era estudiante de medicina. También contribuyó a la comprensión de la peritonitis y la inflamación abdominal.

Un estudiante brillante y un católico ejemplar

Laennec se dedicó principalmente al estudio de la tuberculosis. Cuando tenía cinco años, perdió a su madre a causa de esta enfermedad y fue enviado a vivir con su tío abuelo, el abad Laennec, que era sacerdote. El joven René era un niño enfermizo, a menudo cansado, febril y asmático (por cierto, en su honor, la mucosidad producida por los asmáticos se denomina "perlas de Laennec"). Sin embargo, era un estudiante brillante que a los 12 años comenzó a estudiar inglés, alemán y medicina bajo la tutela de su tío Guillaime-François Laennec.

Originario de Bretaña, Laennec era un católico muy devoto. Así lo describe The Original Catholic Encyclypedia:

"Esto queda ilustrado por una historia característica: de camino a París con su esposa, tuvieron un accidente. Su carruaje volcó. Cuando lo enderezaron y se sentaron, él le dijo a su esposa: 'Bueno, estábamos en la tercera decena', y continuaron rezando el rosario que habían comenzado justo antes del accidente".

Laennec también era conocido por ser un hombre muy bondadoso, que mostraba una gran compasión por los pobres. El médico escocés Sir John Forbes (1787-1861) anotó en su traducción del tratado de Laennec:

"Laennec era un hombre de gran integridad, que solía cumplir con sus obligaciones religiosas y sociales. Era un cristiano sincero y un buen católico, fiel a su religión y a su Iglesia en las buenas y en las malas. 'Su muerte (dice M. Bayle) fue la muerte de un cristiano. Apoyado por la esperanza de una vida mejor, preparado por la práctica constante de las virtudes, contempló con gran serenidad y conformidad el final que se acercaba. Sus principios religiosos, impregnados de conocimiento, se vieron reforzados por la convicción de su mente madura. No se molestó en ocultarlos cuando eran desfavorables para sus intereses terrenales; y no se jactó de ellos, incluso cuando su confesión podía ser motivo de gracia y ascenso'".

Se dedicó a los demás

Public Domain | Wiki Commons

El Dr. Austin Flint, presidente de la Asociación Médica Americana en 1884, señaló: "La vida de Laennec es un ejemplo que refuta el mito de que la práctica de la ciencia es perjudicial para la fe religiosa".

Mientras estudiaba la tuberculosis, Laennec, por desgracia, contrajo la enfermedad y murió diez años después de inventar el estetoscopio. Fue su sobrino, Mériadec Laennec, quien diagnosticó la enfermedad mortal de René Laennec utilizando el estetoscopio que había inventado su tío (Matt Payton, The Independent).