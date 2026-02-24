Los primeros cristianos eran vegetarianos en la Cuaresma

Antes de que se establecieran normas oficiales, los primeros cristianos creaban sus propios ayunos para observar durante la Cuaresma

El ayuno y la abstinencia de carne durante la cuaresma fuero muy distintos para los primeros cristianos, pero ¿eran vegetarianos?

Actualmente, la Iglesia Católica Romana solo tiene dos días durante la Cuaresma en los que los católicos están obligados a ayunar (Miércoles de Ceniza y Viernes Santo), y los viernes son tradicionalmente días de abstinencia de carne.

Estas normas se han ido reduciendo a lo largo de los siglos, ya que en un momento dado se observaba la abstinencia de carne durante toda la Cuaresma.

El pescado siempre ha sido una alternativa aceptada, pero en los primeros siglos del cristianismo se renunciaba incluso a ese grupo de alimentos.

Los primeros cristianos practicaban diversos tipos de ayunos

Inicialmente, no existían normas establecidas para el ayuno durante la Cuaresma que fueran practicadas por todos los católicos en todo el mundo. Dependía de los obispos y sacerdotes locales aconsejar a los fieles sobre lo que debían hacer durante la temporada penitencial.

Por ejemplo, la Enciclopedia Católica explica:

"El historiador Sócrates relata la práctica del siglo V: "Algunos se abstienen de todo tipo de criatura que tenga vida, mientras que otros, de entre todas las criaturas vivientes, solo comen pescado. Otros comen aves y pescado, porque, según el relato mosaico de la Creación, también ellos surgieron del agua; otros se abstienen de comer frutos cubiertos por una cáscara dura y de comer huevos"".

Esto significa que algunos de los primeros cristianos eran vegetarianos durante toda la Cuaresma, mientras que otros se permitían comer pescado y otros añadían aves al menú.

Muchos cristianos iban incluso más allá de las normas anteriores: "Algunos comen solo pan seco, otros ni siquiera eso; otros, cuando han ayunado hasta la hora novena (las tres de la tarde), comen diversos tipos de alimentos".

El sentido del ayuno

En términos generales, muchos cristianos "tomaban una sola comida al día, y solo por la noche, mientras que la carne y, en los primeros siglos, el vino estaban totalmente prohibidos".

Solo mucho más tarde, los obispos y papas comenzaron a dirigir a los fieles con leyes explícitas sobre el ayuno y la abstinencia.

La clave detrás de todo esto es que los cristianos estaban ansiosos y deseosos de realizar muchas penitencias por Jesús, su Esposo. Querían unirse a su sufrimiento y ofrecer las privaciones que experimentaban como sacrificio a Dios.