¿Las tareas domésticas hacen que los niños tengan más éxito?

¿Las actividades domésticas realizadas por niños favorecen a su desarrollo personal y a conseguir el éxito? Veamos que dice la ciencia en las investigaciones

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

Pocas cosas se difunden más rápido en Internet que las afirmaciones reconfortantes sobre la crianza de los hijos. Entre las más populares se encuentra la idea maravillosamente tranquilizadora de que si tu hijo de tres años ayuda a vaciar el lavavajillas, está prácticamente destinado a la grandeza. Abundan las variaciones de esta historia: se supone que los niños que realizan tareas domésticas desde pequeños tienen un 75 % más de probabilidades de convertirse en adultos exitosos, personas mejor adaptadas y, tal vez, futuros directores generales con cocinas impecables.

Es una idea encantadora; pero tampoco es lo que dice la ciencia…

La afirmación ha cobrado vida propia, se atribuye con frecuencia a investigadores de Harvard, se comparte a menudo con entusiasta certeza y rara vez va acompañada de algo que se parezca a una cita real. Como muchas estadísticas atractivas de Internet, suena precisa, autoritaria y profundamente satisfactoria. ¿Quién no querría creer que doblar calcetines diminutos es el secreto del éxito en la vida? Los investigadores, sin embargo, tienden a ser menos dramáticos, aunque no menos alentadores.

PeopleImages | Shutterstock

Desarrollo de competencia personal

Los estudios longitudinales sugieren que los niños que participan en las tareas domésticas desde una edad temprana suelen desarrollar cualidades relacionadas con su bienestar posterior. Un amplio estudio reveló que los niños que realizaban tareas domésticas durante sus años de jardín de infancia eran más propensos, unos años más tarde, a mostrar una mayor competencia personal, mejores relaciones con sus compañeros y una mayor satisfacción general con la vida. Quizás no sea el dominio del mundo, pero tampoco son resultados insignificantes.

Otras investigaciones apuntan a algo aún más valioso en la vida cotidiana: la función ejecutiva. Los niños que ayudan regularmente con tareas manejables —recoger juguetes, poner la mesa, dar de comer a las mascotas— parecen fortalecer habilidades cognitivas como la planificación, el autocontrol y la gestión de tareas. Estos son los superpoderes silenciosos de la edad adulta, aunque no garanticen la fama ni la fortuna.

Navegar por la vida con mayor facilidad

En otras palabras, las tareas domésticas no generan el éxito por arte de magia, pero sí parecen fomentar hábitos y habilidades que facilitan el transcurso de la vida. Responsabilidad, perseverancia, cooperación, paciencia: ninguna de ellas es glamurosa, pero todas son indispensables.

Las tareas domésticas también tienen algo maravillosamente humano que las estadísticas rara vez reflejan. Cuando los niños contribuyen a la vida familiar, aunque sea de forma modesta, aprenden una lección tácita: son necesarios. Son capaces. Pertenecen a algo más grande que ellos mismos. Un niño pequeño que transporta con orgullo un par de calcetines desparejados por la habitación no solo está ayudando, sino que está participando en el ritmo compartido del hogar.

Y tal vez esto explique por qué el mito persiste con tanta alegría. Bajo los porcentajes exagerados se esconde una intuición genuina. Los padres sienten que las pequeñas responsabilidades moldean el carácter. Saben que la competencia se desarrolla con la práctica, no con sermones. Sospechan que aprender a limpiar la mesa puede, de maneras misteriosas, preparar a un niño para retos mucho mayores.

Ilona Kozhevnikova | Shutterstock

La ciencia promueve lo esencial

La ciencia, más cautelosa pero discretamente optimista, parece estar de acuerdo en lo esencial. Por lo tanto, aunque las tareas domésticas tempranas pueden no garantizar un éxito extraordinario, ofrecen algo que podría decirse que es mejor: niños que se sienten capaces, conectados y seguros de su capacidad para contribuir.